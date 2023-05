Saúde Farmácias do País poderão disponibilizar exames de análises clínicas

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Até então, apenas testes de covid-19 e de glicemia (concentração de glicose no sangue) podiam ser feitos nas unidades. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Diretoria Colegiada (Dicol) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma nova norma que permite a farmácias realizarem exames de análises clínicas (EAC) no Brasil. Até então, apenas testes de covid-19 e de glicemia (concentração de glicose no sangue) podiam ser feitos nas unidades.

Agora, segundo estimativa da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), mais de 40 novos tipos de exames, como de dengue, de HIV e de nível de vitamina D, poderão ser realizados nos locais.

A decisão da Anvisa substitui uma resolução de 2005 que definia as regras sobre os EACs no país, como os requisitos técnico-sanitários para o funcionamento de laboratórios clínicos e quem estava apto a realizá-los.

Segundo nota da agência, a “evolução do setor de diagnósticos” e a “evidente defasagem da norma frente à realidade tecnológica” motivaram a abertura do processo de revisão da resolução, ainda em 2017.

Com isso, desde 2019, a Anvisa passou a realizar audiências e consultas públicas sobre o tema. Um dos pontos observados no período foram as mudanças no acesso da população aos sistemas de saúde, que “foram impulsionadas pelas estratégias de enfrentamento à pandemia de Covid-19, que demandou novas formas de acesso à saúde e à ampliação do diagnóstico”.

Com a nova regra, que entra em vigor no dia 1º de agosto, a principal mudança é a liberação para que farmácias e consultórios isolados passem a realizar os chamados testes rápidos, algo que era permitido apenas a laboratórios. Os da Covid-19, por exemplo, só foram permitidos nas drogarias de forma emergencial devido à pandemia.

Ainda assim, segundo a decisão, os exames nas farmácias serão “em caráter de triagem” e, por isso, “não devem ser usados de forma isolada para a tomada de decisões clínicas”. “O resultado de um teste rápido necessita da interpretação de profissionais de saúde, que devem associá-lo aos dados clínicos do indivíduo e à realização de outros exames laboratoriais confirmatórios”, diz nota da agência.

Veja a lista de testes rápidos:

– Exame Beta-hCG;

– Exame de Dengue Antígeno NS1;

– Exame de Hemoglobina Glicada A1c;

– Exame PSA Teste Rápido;

– Teste Rápido Covid-19 Antígeno;

– Avaliação de Controle da Asma;

– Check-up Pós Covid Anticorpos Anti-Spike;

– Exame Ácido Úrico Teste Rápido;

– Exame de Chikungunya Teste Rápido;

– Exame de Colesterol Total;

– Exame de Dengue Anticorpos IgG IgM;

– Exame de Glicemia;

– Exame de Glicemia e Pressão Arterial;

– Exame de Hepatite C Teste Rápido;

– Exame de HIV Teste Rápido;

– Exame de Hormônio Luteinizante (LH);

– Exame de Lactato Teste Rápido;

– Exame de Malária Teste Rápido;

– Exame de Sífilis Teste Rápido;

– Exame de Toxoplasmose;

– Exame de Troponina Cardíaca Teste Rápido;

– Exame de VSR – Vírus Sincicial Respiratório;

– Exame Ferritina – Teste Rápido;

– Exame Mioglobina Teste Rápido;

– Exame Proteína C Reativa Teste Rápido;

– Exame Rubéola Teste Rápido;

– Exame Streptococcus Grupo A Molecular Teste Rápido;

– Exame Streptococcus Grupo A Teste Rápido;

– Exame Vitamina D – Teste Rápido;

– Exame VSR Molecular – Vírus Sincicial Respiratório;

– Exame Zika Vírus Anticorpos;

– Exames do Coração Check-up Completo;

– Medição da Pressão arterial;

– Teste de Glicemia e Perfil Lipídico;

– Teste de Imunidade Covid-19 Anticorpos Anti-Spike;

– Teste de Intolerância Alimentar;

– Teste Rápido Adenovírus;

– Teste Rápido Covid-19 Anticorpos;

– Teste Rápido Covid-19 Antígeno + Anticorpos;

– Teste Rápido Covid-19 Molecular;

– Teste Rápido de Alergia Alimentar;

– Teste Rápido de Dímero-D;

– Teste Rápido Dengue Antígeno e Anticorpos;

– Teste Rápido Febre Amarela;

– Teste Rápido Helicobacter Pylori;

– Teste Rápido Influenza Molecular;

– Teste Rápido Tipo Sanguíneo.

As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/anvisa-autoriza-realizacao-de-mais-40-exames-em-farmacias-como-de-hiv-e-de-dengue/

Farmácias do País poderão disponibilizar exames de análises clínicas

2023-05-04