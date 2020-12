Saúde Anvisa certifica fábrica de vacina da AstraZeneca na China

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2020

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou nesta quarta-feira (23) a certificação de boas práticas de fabricação para a empresa chinesa WuXi Biologics, responsável por produzir o insumo ativo da vacina da Astrazeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford, da Inglaterra, em parceria com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

Essa etapa é um dos pré-requisitos para o processo de registro da vacina no Brasil. Uma equipe técnica da agência realizou uma inspeção no laboratório no início do mês. Na mesma viagem, visitou a fábrica da Sinovac, que desenvolve a Coronavac junto com o Instituto Butantan.

O certificado de boas práticas para a Sinovac saiu na última segunda-feira (21). Segundo a Anvisa, a publicação da decisão sobre as certificações dessas fábricas aconteceu cerca de 10 dias antes do previsto.

