Saúde Anvisa determina recolhimento de chocolates importados da Kinder no Brasil por suspeita de salmonela

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Segundo a Anvisa, foi identificada uma importação para o mercado brasileiro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou o recolhimento do lote L343R03 do produto Kinder Schoko-Bons Branco 200g pelo risco de contaminação pela bactéria Salmonella typhimurium.

Segundo a Anvisa, os produtos da fábrica responsável pela Kinder, na Bélgica, foram alvo de alerta internacional comunicando um surto dessa bactéria em chocolates da marca. Apenas o lote recolhido foi afetado. Os outros produtos da Kinder continuam sendo comercializados normalmente.

A Anvisa alertou, em nota, como o consumidor pode identificar o produto com risco de contaminação. “Caso identifique o produto pelo nome (SCHOKO-BONS), o consumidor deve olhar no rótulo qual o nome do fabricante (‘Fabricado por’ ou ‘Produzido por’ Ferrero Argdennes SA – Arlon, Bélgica), além do número do lote, que é composto por letras e números (Lote L343R03)”.

De qualquer forma, a agência informou que estão sendo tomadas todas as medidas pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para que o produto não seja encontrado nas lojas. Segundo a Anvisa, foi identificada uma importação para o mercado brasileiro realizada pela empresa Terra Nova Trading Ltda.

Outro lado

Em nota, por meio de sua assessoria de imprensa, a Ferrero do Brasil, responsável pela Kinder, informou que está ciente da decisão da Anvisa e que não comercializa no Brasil o produto Kinder Schoko-Bons Branco 200g.

“Reforçamos que não comercializamos este produto no País e que tomamos conhecimento de que empresa terceira, com a qual não mantemos relação comercial, importou Schoko-Bons, o qual faz parte de recall conduzido no exterior”. Nesse caso, a Nova Trading Ltda seria uma importadora independente, que compra os produtos fora do país e os traz para o Brasil.

“Estamos colaborando com Anvisa sobre este caso. Todos os demais produtos Kinder distribuídos pela Ferrero do Brasil são seguros para consumo e não são afetados por este recolhimento”, acrescentou a empresa.

Produção na Bélgica

As autoridades de saúde da Bélgica ordenaram no início do mês que a empresa italiana Ferrero, dona da marca Kinder, suspendesse a produção de sua fábrica no país por conta dos casos de salmonela ligados à infecção em chocolates.

Os produtos da Kinder vendidos em diversos países da Europa foram retirados dos mercados após uma suspeita de contaminação pela bactéria. Os produtos alvos do recall foram fabricados na Bélgica.

A Ferrero recolheu vários lotes de ovos de chocolate Kinder Surprise e outros produtos das prateleiras da Espanha, Grã-Bretanha, Irlanda e Estados Unidos. A empresa não vinculou a ação aos casos de salmonela.

Mas a agência de segurança alimentar da Bélgica afirma que identificou mais de cem casos de salmonela na produção da Ferrero no sul do país. O órgão pediu aos consumidores que não comam nenhum dos produtos recolhidos: são eles Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs e Kinder Schokobons.

A fábrica belga responde por cerca de 7% do volume global total de produtos Kinder. As informações são da Agência Brasil e do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde