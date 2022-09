Brasil Anvisa divulga lista de empresas envolvidas em contaminação de petiscos para cães

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2022

Intoxicação por etilenoglicol causou mortes de animais de estimação. (Foto: EBC)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta quinta-feira (29) uma resolução que proíbe a distribuição, comercialização e uso, além de determinar o recolhimento de propilenoglicol dos lotes com códigos 5053C22 e 4055C21 (acrescidos ou não de letras iniciais complementares) e dos produtos fabricados a partir deles.

Investigações da Anvisa, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e de órgãos estaduais e municipais identificaram uma rede de distribuição e venda de lotes do material com indícios de contaminação por etilenoglicol. O problema causou mortes e internações de cães em vários Estados.

De acordo com órgão regulador, as empresas compram os produtos químicos, retiram o rótulo original e colocam novas informações de rotulagem com dados próprios, o que tem dificultado a rastreabilidade dos itens.

Empresas e pessoas físicas que tenham adquirido propilenoglicol com lote que apresentem os códigos 5035C22 e 4055C21 não devem comercializá-los, nem utilizá-los em qualquer atividade ou produto sujeito à vigilância sanitária.

A Anvisa também publicou uma lista de seis empresas já identificadas por distribuição e venda do propilenoglicol com indícios de contaminação:

– A&D Química Comércio Eireli: Lotes presentes no rótulo: AD 4055 C21 e AD 5035 C22.

– Tecno Clean Industrial Ltda.: Lotes presentes no rótulo: AD 4055 C21 e AD 5035 C22.

– Atias Mihael Comércio de Produtos Químicos Ltda.: Lotes presentes no rótulo: Lotes ATIAS 98088/220, 98489/200, 98588/220, 99578/220, 99867/220, 99991/220, 100196/220, 100310/220 e 100353/220; lote presente no rótulo AD 5035 C22.

– Limpamax Comércio Atacadista de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.: Lote do fornecedor AD5035C22.

– EJTX Comércio e Produtos Alimentícios e Máquinas e Equipamentos Industriais Ltda (nome de fantasia “Pantec Tecnologia para Alimentos”): Lote: AD5035C22.

– Bella Donna Produtos Naturais Ltda.: Lotes do fabricante: AD 5035 C22 e AD 4055 C21.

Entenda

O propilenoglicol é um aditivo alimentar autorizado pela Anvisa para uso em 21 categorias de alimentos para consumo humano, com quatro funções: umectante, agente carreador, estabilizante e glaceante. Em investigação está um fato que pode ter levado a intoxicações e mortes de cães: a contaminação do aditivo alimentar por etilenoglicol, substância altamente tóxica.

Até o momento, essa contaminação foi confirmada em dois lotes específicos de propilenoglicol, vendidos pela Tecno Clean, AD5035C22 e AD4055C21, que foram utilizados na fabricação de petiscos para alimentação animal.

Em 12 de setembro, a Anvisa já havia determinado o recolhimento desses dois lotes. Uma semana depois, a Agência publicou um alerta destinado a todas as empresas envolvidas na cadeia produtiva de alimentos para consumo humano que utilizam o propilenoglicol, em especial as que tiveram relação com os dois lotes do produto da Tecno Clean.

Já no dia 22, a Anvisa determinou o recolhimento de massas alimentícias da empresa Keishi (Bbbr Indústria e Comércio de Macarrão Ltda.) que usaram o propilenoglicol da Tecno Clean. Em todo o País, passa de 100 o número de mortes e internações de cães intoxicados após a ingestão de petiscos com suspeita de contaminação.

