Mundo Coreia do Norte dispara mísseis balísticos antes de visita de vice dos Estados Unidos a Coreia do Sul

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Kamala se reuniu com o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance, pouco antes de uma visita à Coreia do Sul da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris.

Os norte-coreanos lançaram um número recorde de mísseis neste ano. O serviço de inteligência da Coreia do Sul já alertou que o governo norte-coreano está muito perto de anunciar um novo teste nuclear.

O exército da Coreia do Sul informou que detectou “dois mísseis balísticos de curto alcance disparados a partir de Sunan, na capital Pyongyang”.

O Estado-Maior Conjunto de Seul afirmou em um comunicado que os militares do país reforçaram a vigilância e a supervisão, com um estado de alerta máximo em coordenação com os EUA.

A Guarda Costeira do Japão também alertou para o possível lançamento de um míssil balístico, com base em informações do ministério da Defesa do Japão, e pediu atenção às embarcações.

Os EUA condenaram os lançamentos, mas disseram que estão abertos a um diálogo com Pyongyang. O governo norte-americano mantém 28.500 soldados na Coreia do Sul para ajudar a proteger o país da Coreia do Norte, que possui armas nucleares.

Novos testes

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris chegou à Coreia do Sul na quinta-feira (29), um dia após a vizinha Coreia do Norte fazer teste com mísseis balísticos.

Com a visita, Kamala pretende fortalecer a aliança entre Washington e Seul, a capital da Coreia do Sul. A vice-presidente desembarcou na Base Aérea de Osan depois de ir a Tóquio para participar do funeral de estado do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe.

A vice americana se encontrou com o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol. Ela disse que ambos os países são “um eixo de segurança e prosperidade na península coreana”. “Estou aqui para reforçar a força de nossa aliança e fortalecer nosso trabalho conjunto”, afirmou Kamala.

Kamala planejou também a visita à Zona Desmilitarizada (DMZ), que divide a península coreana, o que pode causar maior irritação ao governo da Coreia do Norte.

Falando em um destróier dos EUA em uma base naval antes de deixar o Japão, Harris acusou o Norte de ameaçar a estabilidade regional com seus testes de mísseis, denunciando seu “programa de armas ilícitas”.

Autoridades sul-coreanas e norte-americanas alertaram que o líder norte-coreano Kim Jong-un está se preparando para realizar um novo teste nuclear e, segundo a agência de espionagem de Seul, pode ocorrer em novembro, após o Congresso do Partido Comunista da China em outubro.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão realizando exercícios navais conjuntos em larga escala nesta semana em um teste de força contra as crescentes provocações norte-coreanas. Yoon e Harris devem discutir a aliança de segurança dos dois países e uma série de outras questões regionais e globais, disse o gabinete do vice-presidente.

Seul também terá que levantar preocupações sobre uma lei assinada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, que remove os subsídios para carros elétricos feitos fora de seu país, o que afetaria empresas coreanas como Hyundai e Kia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo