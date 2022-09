Mundo Apple exclui maior rede social da Rússia da App Store

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Além do app da mídia social, uma das mais usadas no país, também devem ser afetados serviços como o Mail.ru e VK Music. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple baniu a VK, segunda maior empresa de tecnologia da Rússia, da loja de aplicativos do iPhone. Além do app da mídia social, uma das mais usadas no país, também devem ser afetados serviços como o Mail.ru e VK Music. A medida é uma resposta da empresa diante de novas sanções aplicadas pelas nações ocidentais contra o governo de Vladimir Putin.

A VK confirmou que alguns aplicativos foram bloqueados pela Maçã e estariam disponíveis para download e atualização na App Store. Os programas devem continuar funcionando normalmente para quem o tem instalado. Além disso, as pessoas ainda podem usar a versão móvel do site m.vk.com e a versão desktop com funcionalidade completa no iOS.

A ação contra a empresa estaria relacionada ao vínculo com o governo russo. Foram fechadas todas as contas de desenvolvedor associadas aos aplicativos da VK, como uma resposta da gigante de Cupertino às sanções aplicadas pelo governo do Reino Unido.

Embora a ação tenha como foco um pedido do governo britânico, a App Store do mundo inteiro foi afetada. Isso significa que não importa a sua localização, será impossível baixar os apps VK, Mail.ru e VK Music.

Novas sanções

O Ocidente começou uma nova rodada de sanções contra a Rússia devido a supostos referendos falsos organizados na Ucrânia. O Kremlin organizou uma imensa votação em regiões ucranianas simpatizantes ou sob domínio russo para validar a anexação de territórios. Representantes da União Europeia, no entanto, alegam que há votos falsos e coação dos moradores para votarem favoráveis à invasão russa.

O Ministério de Assuntos Digitais da Rússia declarou ao site de mídia estatal Russia Today (RT) que investiga os motivos da remoção pela Apple. Os aplicativos ainda seguem disponíveis no Google Play, sem previsão de serem removidos no Android.

No início da guerra, a Apple interrompeu as vendas de todos os seus produtos na Rússia, como resposta à invasão da Ucrânia. Aplicativos como o RT e Sputnik, sites noticiosos patrocinados pelo governo russo, foram excluídos da App Store para interromper a disseminação da versão oficial de Putin.

Ainda não está claro até quando vai durar a sanção nem se o VK poderá retornar à loja oficial da Apple em algum momento. O fato é que a empresa russa deve sentir o baque de perder uma fatia importante do mercado de tecnologia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo