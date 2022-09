Mundo Ex-mulher do homem mais rico do mundo, Mackenzie Scott se divorcia novamente após dois anos

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2022

Filantropa, que é acionista da Amazon, é a 4ª mulher mais rica do mundo. (Foto: Reprodução)

A ex-esposa de Jeff Bezos, a filantropa MacKenzie Scott está se divorciando do professor de ciências Dan Jewett, informou o jornal New York Times. Os dois se casaram em março do ano passado.

Dona de uma fortuna de US$ 34 bilhões, MacKenzie é a 4ª mulher mais rica do mundo. Ela foi casada com Bezos por 25 anos e o ajudou a fundar a gigante de tecnologia Amazon, em 1994.

Em 2019, quando eles se divorciaram, MacKenzie ficou com cerca de US$ 35,6 bilhões.

O casamento com Jewett atraiu a atenção pública por também ser uma parceria filantrópica. O casal se uniu com a promessa de doar parte de suas fortunas para boas causas.

Os registros do pedido de divórcio no tribunal mostram que Jewett não contestou o divórcio. A petição diz que qualquer divisão de bens está prevista em um contrato de separação, que não é público. Ambos ainda vivem em King County, diz o documento.

Filantropia

MacKenzie começou a chamar a atenção após iniciar uma série de doações.

Depois do seu divórcio de Bezos, ela montou uma equipe de consultores e começou a fazer doações multimilionárias para grupos sem fins lucrativos, que totalizaram mais de US$ 12 bilhões em apenas três anos.

Em janeiro deste ano, por exemplo, ela fez um investimento de R$ 4,2 milhões em uma ONG brasileira, a Vetor Brasil, que seleciona e capacita profissionais para atuar no setor público.

Em junho de 2021, doou US$ 2,7 bilhões para 300 organizações focadas no que ela descreveu como “categorias e comunidades que historicamente têm sido subfinanciadas e negligenciadas”.

