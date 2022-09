Mundo Após ameaças de bomba na Casa Rosada, sede do governo da Argentina é esvaziada

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2022

Nenhum artefato explosivo foi encontrado no local

A Casa Rosada, sede do governo da Argentina, em Buenos Aires, teve que ser esvaziada na noite de quinta-feira (29), depois de várias ameaças de bomba feitas por telefone de diferentes cidades do país. Todas as pessoas que estavam no local foram retiradas.

Policiais realizaram uma varredura no prédio, mas não encontraram nenhum artefato explosivo. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Clarín, também houve ameaças no prédio do Ministério da Defesa. Nenhuma bomba foi achada.

As chamadas com as ameaças aconteceram de forma praticamente simultânea. A Brigada de Explosivos da Polícia Federal esteve na sede do governo argentino, e forças de segurança se dirigiram à Praça de Maio. Os bombeiros também foram acionados.

A Casa Rosada já havia recebido uma falsa ameaça de bomba em 30 de dezembro de 2021.

