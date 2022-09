Mundo Ataque suicida mata pelo menos 19 estudantes no Afeganistão

As vítimas fatais são adolescentes com idades entre 15 e 18 anos Foto: Reprodução/Twitter As vítimas fatais são adolescentes com idades entre 15 e 18 anos. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Pelo menos 19 estudantes morreram e cerca de 30 pessoas ficaram feridas em um ataque suicida, nesta sexta-feira (30), em um instituto de educação em Cabul, no Afeganistão, em uma região de forte presença da minoria hazara.

As vítimas fatais são adolescentes com idades entre 15 e 18 anos. A explosão ocorreu no bairro de Dasht-e-Barchi, no Oeste da capital afegã. “Os alunos estavam se preparando para um exame quando um homem-bomba atingiu a escola”, disse o porta-voz da polícia de Cabul, Khalid Zadran.

Vídeos postados nas redes sociais e fotografias divulgadas pela imprensa local mostram vítimas ensanguentadas sendo retiradas da instituição de ensino. “Atacar alvos civis mostra a crueldade desumana do inimigo e a falta de padrões morais”, disse o porta-voz do Ministério do Interior afegão, Nafy Takor.

