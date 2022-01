Brasil Anvisa diz que surtos em navios cruzeiros tiveram quase 800 casos de coronavírus em nove dias

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2022

Cinco embarcações que operam no Brasil registraram 798 novos casos de Covid-19 em apenas nove dias. O dado representa um crescimento em 25 vezes das infecções confirmadas nos primeiros 55 dias da temporada de navios de cruzeiro, quando 31 pessoas estavam contaminadas, disse a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

De acordo com o órgão, o aumento exponencial dos casos reforça a necessidade da sua Nota Técnica, divulgada na sexta-feira (31), em que recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão provisória imediata da temporada de navios de cruzeiro no Brasil.

No total, desde o início da temporada, no dia 1 de novembro, foram confirmados 829 casos de infecção entre tripulantes e passageiros dessas embarcações. Deste número, 60% se trata de tripulantes. Segundo a Anvisa, isso ocorre por serem viajantes que passam maior período de permanência nos navios. Para a organização, essas ocorrências apontam maior grau de risco à condição sanitária desses cruzeiros.

De acordo com a nota da Agência, em reunião na segunda-feira (03) com representantes do Ministério da Saúde, estados e municípios apoiaram a posição do órgão pela suspensão provisória da temporada de navios de cruzeiro no Brasil.

Ainda na segunda-feira, a Clia (Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros) divulgou que as companhias paralisarão suas operações no Brasil até o próximo dia 21. Horas depois de as empresas fazerem o anuncio, o governo federal declarou concordar com a medida e que fará novas reuniões para avaliar a possibilidade da retomada das atividades.

