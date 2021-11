Saúde Anvisa e Merck se reúnem para discutir medicamento contra a covid

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2021

(Foto: Merck & Co.)

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e o laboratório MSD (Merck) fizeram na sexta-feira (19) uma reunião de pré-submissão do pedido de uso emergencial para o medicamento molnupiravir.

Segundo a agência, essa reunião é realizada para apresentação dos dados técnicos de um produto antes do envio formal do pedido pela empresa.

O laboratório, que nos EUA é conhecido como Merck, indicou que o pedido será apresentado em breve, mas ainda não há uma data exata. Após o pedido, a Anvisa começará a avaliação.

Molnupiravir

No começo de outubro, o MSD anunciou que o molnupiravir, reduziu as hospitalizações e mortes em pessoas no início da infecção com o coronavírus.

O comprimido age interferindo com uma enzima que o coronavírus usa para copiar seu código genético e se reproduzir. O remédio mostrou atividade semelhante contra outros vírus.

Um estudo de fase 3 acompanhou 775 adultos com Covid-19 leve a moderada e que foram considerados de maior risco para desenvolver um quadro grave da doença – devido a problemas de saúde como obesidade, diabetes ou doenças cardíacas ou por terem mais de 60 anos.

Os pacientes que receberam o molnupiravir em até 5 dias após o início dos sintomas da Covid tiveram cerca de metade da taxa de hospitalização e morte em relação aos pacientes que receberam um comprimido inativo (placebo).

O medicamento não é indicado para pacientes em estado grave.

Acordo

No final de outubro, o laboratório Merck (MSD) anunciou um acordo com a Medicines Patent Pool (MPP), apoiado pelas Nações Unidas, que permitirá que mais empresas fabriquem versões genéricas do seu remédio experimental contra a Covid-19, o molnupiravir. O antiviral é destinado ao tratamento de pessoas infectadas com a doença.

O acordo facilitará o acesso global a preços acessíveis do medicamento em 105 países de baixa e média renda.

“Este é o primeiro licenciamento de uma tecnologia médica contra Covid-19 transparente e voluntário voltado à saúde pública”, disseram MSD e MPP em um comunicado conjunto.

Empresas poderão solicitar um sublicenciamento da MPP, e o licenciamento, que também inclui transferência de tecnologia, permanecerá isento de direitos de propriedade enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificar a pandemia como uma “Emergência de Saúde Pública de Relevância Internacional”, disse o comunicado. As informações são do portal de notícias G1.

