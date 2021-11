Saúde Brasileiros vacinados com duas doses de Coronavac poderão entrar no Canadá

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2021

O Canadá segue os passos de outros países, como o Reino Unido, que também passou a permitir a entrada de pessoas que tomaram a vacina. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

A partir de 30 de novembro, turistas brasileiros vacinados com as duas doses de Coronavac poderão entrar no Canadá sem quarentena, assim como já acontece, desde setembro, com os imunizados com AstraZeneca, Pfizer, Janssen e Moderna. O Canadá segue os passos de outros países, como o Reino Unido, que também passou a permitir a entrada de pessoas que tomaram a vacina.

A Coronavac, desenvolvida pela chinesa Sinovac e produzida no Brasil pelo Instituto Butantã, não será a única novidade na lista de vacinas aprovadas pelo governo canadense. Na mesma data, serão admitidos viajantes imunizados com Sinopharm e a Covaxim, do laboratório indiano Bharat Biotech. Todas vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para ser considerado completamente vacinado, conforme exigem as autoridades canadenses, o viajante precisa ter tomado a segunda dose (ou a dose única, no caso da Janssen) há pelo menos 14 dias antes do embarque. Um combinado de duas doses de vacinas diferentes (dentre as aprovadas) também é aceito.

O viajante precisa também apresentar um teste molecular negativo para Covid-19 feito até 72 horas antes do embarque. Também 72 horas antes do embarque, é preciso inserir o comprovante de vacinação (que pode ser a versão em inglês gerada pelo Conecte SUS) e outras informações de saúde no aplicativo ArriveCAN, que é gratuito e sem o qual não será possível sequer embarcar para o Canadá.

Média global

Com mais de 60% da população totalmente imunizada contra a Covid-19, o Brasil está acima da média global de imunização que é de 41%. Na última semana, o país ultrapassou os Estados Unidos, que estagnou com 58% da população totalmente vacinada.

Apesar da boa porcentagem e do número de vacinados continuarem subindo, o Brasil segue atrás de países vizinhos como o Chile, que conta com 82% de sua população imunizada, e do Uruguai, com 76%.

Os dados da adesão da população brasileira a vacinação indicam um caminho positivo para o controle do coronavírus. Dos grupos de vacinação que já tiveram a segunda dose disponibilizada, se destacam as pessoas entre 60 e 69 anos, 70 e 79 anos e com mais de 80 anos, com 95%, 94% e 92% deles completamente vacinados, respectivamente.

Mais de 129 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas contra a Covid ao completar o esquema vacinal. Os dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h deste domingo (21) apontam que 129.100.623 pessoas tomaram a segunda dose ou dose única de vacinas, número que representa 60,52% da população.

157.906.157 pessoas, o que representa 74,02% da população, tomaram ao menos a primeira dose de vacinas.

A dose de reforço foi aplicada em 14.021.899 pessoas (6,57% da população).

Somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, são 301.028.679 doses aplicadas desde o começo da vacinação. As informações são do jornal O Globo, da CNN e do portal de notícias G1.

