Saúde Anvisa flexibiliza uso de máscaras em unidades de saúde

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Agência flexibilizou a recomendação de uso universal das proteções faciais Foto: Agência Brasil (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) atualizou nesta segunda-feira (03) suas orientações sobre o uso de máscaras em serviços de saúde. A agência flexibilizou a recomendação de uso universal das proteções faciais, modificando a nota técnica do início da pandemia, em 2020, que estabelecia a medida.

Agora, a Anvisa recomenda o uso das máscaras nesses ambientes somente para alguns grupos específicos, entre eles: pacientes com sintomas respiratórios ou positivos para Covid-19 e seus acompanhantes; pacientes que tiveram contato próximo com caso confirmado durante o período de transmissibilidadade da doença (últimos 10 dias).

Profissionais que fazem a triagem de pacientes. Profissionais do serviço de saúde, visitantes e acompanhantes presentes nas áreas de internação de pacientes, como, por exemplo, as enfermarias, os quartos, as unidades de terapia intensiva, as unidades de urgência e emergência, os corredores das áreas de internação etc.

Situações em que houver a indicação do uso de máscara facial como EPI (equipamento de proteção individual) para profissionais de saúde, em qualquer área do serviço de saúde.

A agência disse que considerou discussões técnicas sobre o assunto para tomar a decisão, avaliando o cenário geral de queda no número de casos e óbitos provocados pela doença no país, além da oferta de vacinas.

“O objetivo dessa medida é prevenir contaminações e transmissão de Covid-19 no ambiente hospitalar e proteger pacientes, outros acompanhantes, visitantes e profissionais”, disse a Anvisa, em nota.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/anvisa-flexibiliza-uso-de-mascaras-em-unidades-de-saude/

Anvisa flexibiliza uso de máscaras em unidades de saúde

2023-04-03