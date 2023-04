Grêmio “Tomaram algumas decisões erradas e isso prejudicou a equipe”, diz o técnico do Grêmio após empate contra o Caxias

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2023

Com um a menos, o Tricolor ficou com o controle da partida, mas mesmo pressionando, não conseguiu aumentar o placar Foto: Lucas Uebel/Grêmio Com um a menos, o Tricolor ficou com o controle da partida, mas mesmo pressionando, não conseguiu aumentar o placar (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após o empate do Grêmio contra o Caxias por 1 a 1 neste sábado (01), em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, pela primeira partida da final do Gauchão, o técnico Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva e comentou sobre a atuação da equipe Tricolor e as chances perdidas com um jogador.

Aos sete minutos do segundo tempo, Moacir, autor do gol do Caxias, foi expulso após uma entrada forte e auxílio do VAR. Com um a menos, o Tricolor ficou com o controle da partida, mas mesmo pressionando, não conseguiu aumentar o placar. Renato gostou do time em campo e das chances criadas.

“Eu fiquei mais agitado, pois algumas decisões foram precipitadas, erradas. Mais uma vez tivemos várias situações de gols. A dificuldade iria encontrar, o Caxias não chegou à toa. Agora nós empatamos o jogo. Está igual e temos mais 90 minutos na Arena e teremos 50 mil pessoas a favor”, disse o treinador.

Na entrevista coletiva, Renato explicou os motivos da sua insatisfação e falou que deu um puxão de orelha no seu elenco dentro do vestiário.

“Algumas decisões que me aborreceram, que foram erradas. Tínhamos um jogador a mais e eles tinham que ter pensado um pouquinho mais, tomar as decisões certas para ter a vantagem sobre o adversário que tinha um jogador a menos. Tomaram algumas decisões erradas e isso prejudicou a equipe. Não é nem os gols perdidos. Algumas erradas e que eu já cobrei eles”, disse Renato.

Com o empate no estádio Centenário, está tudo igual para o jogo da volta, que ocorre na próxima semana, na Arena, em Porto Alegre. Quem vencer a partida será o campeão gaúcho de 2023. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

2023-04-03