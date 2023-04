O Inter já está na Colômbia para a estreia na Copa Libertadores da América. A delegação desembarcou na noite deste domingo (02) em Medelín, já madrugada no Brasil. Sem Renê e Alemão, o elenco colorado foi direto para o hotel onde fica até o confronto contra o Independiente Medellín, nesta terça-feira (04).

O clube gaúcho deixou Porto Alegre na tarde deste domingo em voo fretado. O avião realizou uma parada em Manaus antes de finalizar o trajeto por completo.

O técnico do Inter, Mano Menezes, levou para a Colômbia 22 jogadores. Renê, com lesão muscular na coxa direita, e Alemão, por suspensão, não viajaram junto com a delegação.

Nesta segunda-feira (03), o Inter faz o único treino antes da partida. A atividade acontece no Centro de Treinamentos do Nacional. A partida acontece nesta terça-feira, às 21h, no estádio Atanasio Girardot.