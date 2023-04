Porto Alegre Crianças e adolescentes da ONG Renascer da Esperança terão Páscoa Feliz em complexo gastronômico de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2023

Evento com música, oficinas, gastronomia e atividades diversas será realizado no Vila Roubadinhas Foto: Divulgação Evento com música, oficinas, gastronomia e atividades diversas será realizado no Vila Roubadinhas (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os jovens atendidos pela ONG Renascer da Esperança terão uma Páscoa diferente e cheia de surpresas em Porto Alegre. Depois das edições realizadas na sede da entidade, na Restinga, nos anos anteriores, o projeto Páscoa Feliz levará cerca de 200 crianças e adolescentes para um evento com música, oficinas, gastronomia e atividades diversas na Vila Roubadinhas, localizada no bairro Auxiliadora.

A atividade ocorrerá das 14h às 17h desta terça-feira (04). Aberto ao público, o evento conta com o apoio de toda a comunidade, que está convidada a participar e a contribuir por meio de doações de qualquer valor, que cairão diretamente na conta da ONG.

O dinheiro arrecadado será destinado para as crianças como forma de vouchers para que eles possam consumir o que quiserem na Vila Roubadinhas, nas 14 operações gastronômicas — as marcas irão abrir mão de seu lucro e cobrarão apenas o valor do custo no dia.

Segundo a empresária Laura Bier, uma das sócias do Vila Roubadinhas, organizadora do evento e embaixadora da ONG, que ajuda há mais de dez anos, a proposta é oferecer um dia inesquecível às crianças, em um ambiente diferente e ainda com ações educacionais.

Empreendedores e profissionais que tenham negócios, em qualquer tipo de segmento, estão convidados a participar com pequenas oficinas para as crianças. Além disso, os jovens irão se divertir com um show da banda Samba Tri.

Renascer da Esperança

O Centro Infantil Renascer da Esperança foi fundado em 1996, por Rozeli da Silva, funcionária pública do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) de Porto Alegre. O projeto é resultado do sonho de sua idealizadora de tirar todas as crianças das ruas da cidade.

Mantida com doações, a ONG atende quase 400 crianças e adolescentes entre zero e 17 anos. Conta com serviços de maternidade e educação infantil, além de oficinas diversas e aulas esportivas. Também oferece café da manhã, almoço e lanche da tarde para os jovens.

Serviço

Evento: Páscoa Feliz Renascer da Esperança

Onde: Terça-feira, 4 de abril, das 14h às 17h, Vila Roubadinhas (Rua Silva Jardim, 140 – bairro Auxiliadora)

