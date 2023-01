Saúde Anvisa recebe pedido de registro para vacina bivalente da Pfizer contra covid

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Uso do imunizante foi autorizado pela agência de forma emergencial em novembro do ano passado, como dose de reforço Foto: Divulgação Uso do imunizante foi autorizado pela agência de forma emergencial em novembro do ano passado, como dose de reforço. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu nesta terça-feira (31) o pedido de registro definitivo da vacina contra a covid-19 Comirnaty bivalente, fabricada pela Pfizer.

O uso do imunizante foi autorizado pela agência de forma emergencial em novembro do ano passado, como dose de reforço para a população acima de 12 anos de idade. A Pfizer chegou a solicitar a ampliação dessa autorização para crianças de 5 a 11 anos e o pedido, segundo a Anvisa, segue em análise.

Outras cepas

De acordo com a agência, a vacina bivalente oferece proteção contra a variante original do vírus causador da covid e também contra as cepas que surgiram posteriormente, incluindo a Ômicron, considerada “variante de preocupação no momento”.

“A análise de pedidos de registro de vacinas segue regulamentação própria e busca verificar se a relação benefício/risco do produto é satisfatória no contexto epidemiológico atual. Para isso, devem ser apresentados estudos clínicos e outros dados a fim de comprovar a qualidade, a segurança e a eficácia do produto”, informou.

Anvisa recebe pedido de registro para vacina bivalente da Pfizer contra covid