Saúde Anvisa recebe pedido de registro para teste de varíola dos macacos

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Até agora, 2004 casos de varíola dos macacos foram registrados no País Foto: Reprodução Até agora, 2004 casos de varíola dos macacos foram registrados no país (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recebeu o segundo pedido de registro de kit para teste para monkeypox, a varíola dos macacos. O pedido é para o produto Monkeypox Virus Nucleic Acid Detection Kit e foi apresentado pela empresa CPMH (Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos Ltda).

De acordo com a agência reguladora, o pedido foi solicitado no dia 2 de agosto e já está em análise pela equipe técnica. Anteriormente, a Anvisa já havia o pedido de registro da empresa Biomédica. A solicitação foi analisada e a reguladora emitiu exigência, que é um pedido de informações e dados necessários para a conclusão da análise pela equipe técnica.

O processo do registro envolve avaliar fabricação, confiabilidade dos resultados e efetividade para o diagnóstico.

Diagnóstico

De acordo com a Anvisa, atualmente o diagnóstico da monkeypox no país é feito por meio de ensaios moleculares de PCR com metodologia desenvolvida pelo próprio laboratório de análise clínica, com base em protocolos validados. Essa forma de atuação está regulamentada e é equivalente à aplicada por diferentes países, principalmente quando ocorre epidemia por agentes etiológicos emergentes.

Situação no País

Segundo dados do Ministério da Saúde, até sexta-feira (05), 2004 casos de varíola dos macacos foram registrados no país. A pasta acompanha outros 1.962 casos. Até o momento, uma morte foi confirmada pela doença, em Minas Gerais.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou no início da semana que o Brasil receberá, por intermédio da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), o antiviral Tecovirimat para “reforçar o enfrentamento ao surto” de varíola dos macacos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde