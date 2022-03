Saúde Anvisa recolhe cinco marcas de fórmulas infantis com suspeita de contaminação por bactéria letal

Por Redação O Sul | 23 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Lotes começam com os dois primeiros dígitos entre 22 e 37, contendo K8, SH ou Z2, e têm como data de validade 1º de abril de 2022 ou data posterior. (Foto: Divulgação/Anvisa)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou o recolhimento de fórmulas para bebês de cinco marcas internacionais. A decisão de recolhimento, foi tomada após internação e morte de recém-nascidos nos Estados Unidos e um alerta emitido pela FDA, a agência reguladora norte-americana.

Precisam ser recolhidas unidades dos produtos com um número de “vários dígitos na parte inferior da embalagem, começando com os dois primeiros dígitos entre 22 e 37, contendo K8, SH ou Z2, e com data de validade 1º de abril de 2022 ou posterior”, explicou a Anvisa.

Os produtos são das seguintes marcas: Human Milk Fortifier; Similac PM 60/40; Similac; Alimentum; e EleCare.

“O recolhimento ocorre após a Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration – FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, iniciar uma investigação sobre quatro internações de lactentes (bebês com menos de seis meses de idade) com um óbito, após o consumo de tais produtos”, disse a reguladora brasileira.

A FDA ainda está apurando as informações sobre quatro internações de bebês e uma morte ocorridas após o consumo das fórmulas infantis. Três crianças tiveram infecção pela bactéria Cronobacter sakazakii e, outra, pela Salmonella Newport.

A agência americana diz que, até o momento, detectou vários resultados positivos de Cronobacter em amostras ambientais colhidas nas instalações da Abbott Nutrition, localizadas na cidade de Sturgis, nos Estados Unidos. A companhia é responsável pelos produtos citados.

Como medida preventiva, a Anvisa publicou uma resolução proibindo a importação, a comercialização, a distribuição, a propaganda e o uso das fórmulas infantis em pó das marcas. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde