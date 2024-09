Rio Grande do Sul Ao completar 96 anos, Banrisul anuncia novidades como a Conta Digital e Conta Internacional Multimoedas

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Outra novidade divulgada é o cartão Banricompras com pagamento por aproximação. (Foto: Freepik)

Nessa quinta-feira (12), dia que marcou o 96º aniversário do Banrisul, a direção do banco estatal gaúcho anunciou uma série de novos produtos e serviços digitais. Os lançamentos incluem a “Conta Digital Banrisul” e “Conta Internacional Multimoedas”, além do uso de tecnologias como biometria facial e de novidades no cartão Banricompras, incluindo o pagamento por aproximação.

Essas e outras novidades podem ser conferidas no site banrisul.com.br. Na avaliação do presidente da empresa, Fernando Lemos, os avanços estão em sintonia com algumas das principais tendências do mercado financeiro: “O Banrisul está sempre em busca de modernização, atendendo o cliente com soluções inovadoras”.

A “Conta Digital” já está disponível, bastando baixar o aplicativo (ou se dirigir a uma agência) e se cadastrar, apenas com um documento de identificação, de maneira fácil e sem burocracia, em poucos minutos. O serviço possui limites de cheque especial, cartões de crédito e Banricompras pré-aprovados, disponíveis para pessoas físicas e, em breve, também para a pessoa jurídica na modalidade microempreendedor individual (MEI).

Já a “Conta Global Multimoedas” tem por objetivo de atender as necessidades dos clientes para viagens, compras e negócios em mercados internacionais. O produto também traz soluções para profissionais da economia digital, possibilitando o recebimento da monetização em plataformas digitais sem o pagamento de taxas extras.

A Conta Internacional, por sua vez, permite operações em até cinco moedas estrangeiras, que correspondem a 99% das transações dos brasileiros (dólar americano, euro, libra, dólar canadense e dólar australiano), com conversão instantânea, diretamente no aplicativo da conta, 24 horas por dia, durante toda a semana. O cartão é da bandeira Mastercard e pode ser utilizado para débito ou saque em praticamente todo o mundo.

Por meio do aplicativo do banco, os clientes já podem manifestar interesse em serem os primeiros a experimentar a novidade, que facilita compras em sites internacionais e gastos durante viagens. O presidente do Banrisul acrescenta: “Em 2023, os gastos dos brasileiros em compras no exterior totalizaram US$ 6,42 bilhões. O banco apresenta uma solução 100% digital, com operação simplificada e vantajosa aos clientes.”.

Outras novidades digitais

– Biometria facial: autenticação de cadastros e transações financeiras utilizando biometria facial é um dos métodos mais seguros para operações em aplicativos bancários.

– Assinatura digital: contratos assinados de forma digital, acabando com a necessidade de ir presencialmente até a agência para assinar documentos.

– “Minhas finanças”: funcionalidade que utiliza as informações do Open Finance para conectar saldos e limites de todas as contas e cartões de crédito, e permite que o cliente traga dinheiro de outros bancos, utilizando apenas o aplicativo Banrisul.

– Seguro de vida digital: jornada 100% digital para contratação de coberturas e assistências personalizadas.

– “Banricap Sonhos”: título de capitalização de 60 meses, no valor de R$ 60 a R$ 300 mensais (sempre múltiplos de 10), por meio do qual o cliente concorre a sorteios semanais, mensais e semestrais de até R$ 1 milhão. Ao final do prazo, é possível resgatar 100% do investimento, corrigido pela TR. O produto é exclusivo para o aplicativo.

– Banricompras por aproximação: pagamento por aproximação, utilizando o cartão Banricompras no débito, ou no pré-datado ou no parcelado; ou via aplicativo Banrisul no ícone Pagar com Banricompras.

– Nova jornada Banricompras: principais funcionalidades do Banricompras agrupadas em uma única área do aplicativo – extrato, gerenciamento de limites, personalização e configuração do cartão, bloqueio e desbloqueio de compras por aproximação.

– “API Pix Cobrança”: solução que permite às empresas integrar os serviços e funcionalidades do pix Banrisul nos seus sistemas, por exemplo, soluções de TEF, automações comerciais, plataformas de e-commerce, entre outros.

– Pix automático: evolução do débito automático utilizando o pix, destinado a pagamentos recorrentes, com prévia autorização do cliente.

(Marcello Campos)

