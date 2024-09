Esporte PSG é condenado a pagar R$ 343 milhões a Mbappé, hoje no Real Madrid

Além disso, o agora camisa nove do Real Madrid também pede seus últimos três meses de salário previstos no contrato.

A comissão jurídica da Liga de Futebol Profissional (LFP) condenou, nesta quinta-feira (12), o Paris Saint-Germain a pagar os 55 milhões de euros (cerca de R$ 343 milhões, na cotação atual) exigidos por Kylian Mbappé. O jogador de 25 anos, que atua no Real Madrid, cobrava salários e bônus não pagos relativos aos períodos de abril, maio e junho de 2024 do clube francês.

Na quarta-feira (11), a LFP ofereceu uma mediação para resolver impasse financeiro entre Mbappé e Paris Saint-Germain, mas o representante do jogador rejeitou a proposta durante a reunião que durou aproximadamente duas horas. Conforme o jornal L’Équipe, depois da recusa do atleta, a comissão jurídica da LFP ordenou ao clube que pagasse os 55 milhões de euros no prazo de uma semana.

O PSG, por sua vez, não pretende pagar essa quantia ao atacante. Em nota enviada, o clube francês afirma que “o caso agora deve ser tratado em outro fórum jurídico, ao qual o Paris Saint-Germain tem o prazer de apresentar todos os fatos nos próximos meses e anos”.

Com a decisão do Paris Saint-Germain, Mbappé, agora, terá que decidir se aceita a mediação oferecida pela comissão da Liga de Futebol Profissional ou se levará o caso para outro fórum jurídico, que julgará novamente o pedido do atacante.

No mês passado, o jornal francês Le Monde informou que Mbappé iria recorrer à Federação Francesa de Futebol (FFF) e à Uefa para conseguir os valores atrasados do PSG. Os advogados de Mbappé já tinham feito uma reclamação ao clube em junho deste ano, cobrando o montante.

O jornal O Globo apurou, porém, que o PSG estava negociando com os representantes de Mbappé os valores referentes à sua saída e confiava que o impasse seria resolvido em breve. O atacante busca o último terço de um bônus de assinatura (36 milhões de euros brutos) que esperava ter recebido em fevereiro.

Além disso, o agora camisa nove do Real Madrid também pede seus últimos três meses de salário previstos no contrato (abril, maio e junho), assim como um “bônus ético” relativo ao período.

Nota oficial

“Depois de ouvir os argumentos das partes ontem (quarta-feira), a Comissão insistiu repetidamente na mediação entre o Paris Saint-Germain e o jogador, a fim de encontrar um acordo à luz dos argumentos favoráveis do PSG. Esse processo de mediação foi rejeitado pelo jogador, contrariando a recomendação da Comissão.

Como tal, e à luz das limitações do escopo legal da Comissão para tomar uma decisão completa sobre esse assunto, a questão deve agora ser contestada em outro fórum legal, ao qual o Paris Saint-Germain tem o prazer de apresentar todos os fatos nos próximos meses e anos.

De fato e de direito, o jogador assumiu compromissos públicos e privados claros e repetidos que devem ser respeitados, já que o Clube lhe concedeu benefícios sem precedentes por 7 anos em Paris, e o Clube espera que eles sejam mantidos no fórum apropriado, caso o jogador tente levar adiante essa questão incompreensivelmente prejudicial à reputação no devido tempo.”

