Basquete Após cesta incrível de Josh Giddey, relembre cinco arremessos históricos que decidiram jogos na NBA

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2025

Foto: Pixabay

A NBA é mestre em entregar jogos decididos no último suspiro, com emoções que nem o melhor roteirista de Hollywood poderia imaginar. Para quem gosta dessas emoções fortes e quer saber onde assistir jogos de basquete ao vivo, acompanhar partidas como a do dia 27 de março entre Chicago Bulls e Los Angeles Lakers é praticamente obrigatório.

Naquela noite, o United Center testemunhou uma das viradas mais emocionantes da temporada. Com 12 segundos restantes, o Lakers vencia por 115 a 110 e parecia ter o jogo sob controle.

Porém, duas rápidas cestas de três pontos recolocaram o Bulls à frente. Austin Reaves, com sangue frio, retomou a liderança para o Lakers faltando apenas 3,3 segundos. Mas, num lance inesperado, Josh Giddey arremessou de antes do meio da quadra e acertou uma cesta épica, garantindo a vitória improvável dos Bulls por 119 a 117.

Momentos como esse são parte da essência da NBA, e por isso, vamos relembrar cinco outros arremessos históricos que marcaram época.

Michael Jordan: o arremesso que virou história (1989)

Michael Jordan já era estrela absoluta, mas seu lendário arremesso nos playoffs de 1989 contra o Cleveland Cavaliers elevou seu status a um patamar ainda mais alto. Com os Bulls perdendo por um ponto e apenas três segundos no relógio, Jordan desafiou a marcação de Craig Ehlo e garantiu a vitória com um chute certeiro, marcando a história da NBA.

Kawhi Leonard: a bola que desafiou a gravidade (2019)

No jogo decisivo entre Toronto Raptors e Philadelphia 76ers, Kawhi Leonard fez um arremesso que ficou eternizado. Com menos de cinco segundos, Leonard arremessou do canto da quadra e viu a bola quicar quatro vezes antes de cair, definindo a vitória e classificando os Raptors para as finais da Conferência Leste. Uma imagem que parece saída de um filme.

Damian Lillard: a bola que eliminou o Thunder (2019)

Damian Lillard não tem medo dos grandes momentos. No confronto decisivo contra o Oklahoma City Thunder, com o jogo empatado, ele arremessou de quase 11 metros e converteu uma cesta que eliminou o Thunder dos playoffs. Um arremesso frio, calculado, que entrou para a história recente da liga.

LeBron James: decidindo na hora certa (2018)

LeBron James protagonizou diversas jogadas inesquecíveis, mas o arremesso contra o Indiana Pacers nos playoffs de 2018 tem um lugar especial. Com o placar empatado em 95 pontos, LeBron acertou uma cesta de três pontos no último segundo, quebrando o coração dos torcedores dos Pacers e mostrando por que é um dos maiores da história.

Robert Horry: o arremesso que salvou os Lakers (2002)

O jogo 4 das finais da Conferência Oeste entre Lakers e Kings parecia perdido para Los Angeles até Robert Horry assumir o protagonismo. Após Kobe e Shaq falharem nas tentativas, Horry pegou um rebote inesperado e arremessou certeiro no último segundo, garantindo a vitória e mudando o rumo da série, crucial para o título daquele ano.

Esses arremessos não são apenas cestas; são momentos que moldam legados e marcam histórias inesquecíveis. Cada lance decisivo é um convite à paixão pelo basquete, um lembrete de que a emoção sempre estará em quadra, pronta para surpreender a todos. Afinal, na NBA, o impossível é apenas questão de tempo.

