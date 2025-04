Esporte Os três principais eventos de apostas desportivas que não deve perder este ano

Os jogos de futebol nacional são sempre muito esperados pelos adeptos e simpatizantes, mas existem alguns que ficam certamente na nossa memória como os mais perigosos para a equipa de que mais gostamos, e mais decisivos para o campeonato.

Por isso, quais são, ainda no decorrer de 2024, os jogos mais “perigosos” para a decisão do líder do campeonato em 2025? Fique a conhecê-los aqui:

Benfica vs. FC Porto

É já esta semana que dois dos grandes clubes do norte e do centro se juntam para disputar os lugares do campeonato. Apesar do Benfica se encontrar em terceiro lugar a alguns pontos de distância do Porto, continua a haver muita coisa para decidir no campeonato. Acreditamos que este jogo pode decidir a luta pelo segundo lugar, já que o Sporting permanece em primeiro lugar.

Este é um jogo que se vai disputar na Luz, onde vão certamente existir fortes medidas de segurança dado o potencial para a volatilidade e confrontos entre os dois clubes.

Sporting CP vs. SL Benfica

Depois do Natal e antes do Ano Novo, este vai ser o maior evento do ano em termos da última jornada do ano. Comparando a tabela atual, o Sporting encontra-se em primeiro lugar com alguns avanços face ao Benfica, no entanto, faltam ainda dois meses e muita coisa pode mudar. O facto de o treinador do Sporting ter sido substituído, e a possibilidade de uma nova gerência técnica pode mudar o resultado e a forma como o Sporting se tem destacado neste campeonato.

Apesar de tudo, e mesmo que exista uma eventual falha do Sporting em manter as vitórias que tem mantido até hoje, estima-se que este será um jogo bastante renhido pelo tipo de equipas que são, será sem dúvida o encontro mais importante da capital até ao final do ano de 2024.

Portugal vs. Polónia

O jogo entre Portugal e Polónia, agendado para 15 de novembro de 2024, às 19h45, no Estádio do Dragão, no Porto, é um jogo da fase de grupos da UEFA Nations League 2024/2025. Este jogo tem especial destaque para Portugal, pois vai-nos permitir avançar. Para já, estamos à frente neste grupo, com 10 pontos, seguidos da Croácia com 7, pelo que uma boa prestação neste jogo poderá significar o nosso apuramento.

Até agora temos feito uma excelente prestação com 3 vitórias e 1 empate, e acreditamos que possa vir a significar um apuramento fácil. Apesar disso, o jogo será renhido, pois Portugal e Polónia já se enfrentaram 14 vezes, com 6 vitórias para Portugal, 3 para a Polónia e 5 empates.

Por isso, tudo está em aberto, mas obviamente que, como portugueses, temos a esperança de conseguirmos vencer, e por isso, podemos também apoiar o nosso país através de apostas desportivas.

Os três principais eventos de apostas desportivas que não deve perder este ano

