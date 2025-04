Seleção Ronaldo sugere 4 nomes para técnico da Seleção Brasileira e só um brasileiro

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











O ex-jogador deixou de fora o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Todo torcedor brasileiro tem seu palpite sobre quem deve assumir a Seleção Brasileira. Ronaldo não é diferente. O Fenômeno tem uma lista com sugestão de cinco nomes para ocupar o cargo, que está vago desde a demissão de Dorival Júnior, após goleada para a Argentina.

As opções foram listadas pelo Fenômeno durante sua participação no programa “Galvão e Amigos”, da Band. O ex-jogador deixou de fora o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Há o entendimento de que o técnico não deixará o clube.

“Deveria ser com muito mais velocidade do que a CBF está fazendo. Eu tentaria, na ordem: Guardiola, Jorge Jesus, Abel (Ferreira) e, se nenhum desses conseguisse, eu teria um plano com o Renato Gaúcho [Portaluppi]. Acho que ele faria uma coisa emergencial até a Copa. Seria um cara que consegue ganhar o grupo muito facilmente”, argumentou Ronaldo.

Os demais participantes também deram seus palpites ao serem questionados por Galvão Bueno. Para Falcão, o nome é Guardiola. Já Walter Casagrande concorda com Ronaldo em duas sugestões: Abel e Jesus. Mauro Naves foi o único que ainda citou Ancelotti, junto de Abel.

O técnico palmeirense tem contrato com o clube alviverde até o fim deste ano. Jorge Jesus tem vínculo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até o fim do Mundial de Clubes. No fim do ano passado, o Manchester City anunciou a renovação com Pep Guardiola por mais duas temporadas.

Dentre os citados, apenas Renato Portaluppi está livre no mercado. Ele deixou o Grêmio após a temporada de 2024, em que fez um trabalho irregular no clube gaúcho, muito prejudicado pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O técnico chegou a ser procurado por Santos e Vasco, no começo deste ano, mas manteve o período sabático. Até o momento, ele não foi procurado pela CBF.

Eleição da CBF

Em outra frente, Ronaldo não vê clima ruim com Ednaldo Rodrigues, após a eleição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O ex-jogador da seleção brasileira desistiu de concorrer, o que abriu caminho para que o atual presidente convocasse o pleito e tivesse uma inédita aclamação unânime. O Fenômeno defende que não será “oposição oportunista”.

“Ele não é meu inimigo, e eu não sou inimigo dele”, disse Ronaldo, também em participação no programa “Galvão e Amigos”. A fala era uma resposta à pergunta de Galvão Bueno sobre o papel do candidato opositor de Ednaldo Rodrigues.

Ronaldo argumentou que tinha a ideia de buscar aproximação institucional com os jogadores e que há muito o que evoluir no futebol brasileiro, a exemplo de países como Alemanha e Inglaterra.

Os comentários também se estenderam à seleção dentro de campo. “A gente vê jogadores que estão entre os melhores do mundo e, na seleção, não conseguem desempenhar. Além do dedo do treinador, sinto que falta isso da liderança, o chacoalhão. O Dunga quando dava uma sacudida na gente… Cada um buscar uma reação individual e todo mundo junto sair da situação desconfortável”, analisa Ronaldo sobre o time.

Após a goleada para a Argentina, Dorival Júnior foi demitido por Ednaldo Rodrigues. Ainda não há definição sobre o sucessor, embora nomes como Jorge Jesus e Carlo Ancelotti sejam especulados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção

https://www.osul.com.br/ronaldo-sugere-4-nomes-para-tecnico-da-selecao-brasileira-e-so-um-brasileiro/

Ronaldo sugere 4 nomes para técnico da Seleção Brasileira e só um brasileiro

2025-04-01