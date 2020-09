Rio Grande do Sul Ao completar seis meses de pandemia, o Rio Grande do Sul teve a sua vítima mais idosa a morrer por coronavírus. Ela tinha 107 anos

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Estado já soma 151.392 testes positivos e 3.929 óbitos por Covid. (Foto: EBC)

O Rio Grande do Sul completou nesta quinta-feira (10) seis meses desde a confirmação de seu primeiro caso de coronavírus. Até agora, o Estado soma 151.392 infectados (91% já recuperados), 3.883 deles acrescentados pelo novo boletim da Secretaria da Saúde. Já os óbitos chegam a 3.929, com 47 novas vítimas – incluindo uma mulher de 107 anos, recorde de idade entre os mortos gaúchos por Covid.

As perdas humanas registradas neste começo de semana abrangem, ainda, outra idosa com mais de um século de vida (103 anos), aspecto que escancara o amplo predomínio de pacientes acima de 60 anos como segmento populacional mais vulnerável à doença. Confira, a seguir, os falecimentos mencionados pelo mais recente relatório epidemiológico do governo do Estado.

– Alegrete (mulher, 95 anos);

– Barra do Ribeiro (mulher, 55 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 62 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 91 anos);

– Caçapava do Sul (mulher, 63 anos);

– Camaquã (mulher, 57 anos);

– Campina das Missões (homem, 68 anos);

– Canoas (mulher, 61 anos);

– Canoas (homem, 74 anos);

– Canoas (mulher, 103 anos);

– Capão da Canoa (homem, 66 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 80 anos);

– Caxias do Sul (homem, 79 anos);

– Cruzaltense (homem, 77 anos);

– Gramado (mulher, 87 anos);

– Gravataí (homem, 56 anos);

– Gravataí (homem, 63 anos);

– Gravataí (homem, 60 anos);

– Guaíba (homem, 58 anos);

– Guaíba (homem, 74 anos);

– Itaqui (homem, 53 anos);

– Lagoa Vermelha (mulher, 59 anos);

– Marau (homem, 86 anos);

– Montauri (mulher, 89 anos);

– Novo Xingu (homem, 77 anos);

– Pinheiro Machado (homem, 75 anos);

– Porto Alegre (homem, 83 anos);

– Porto Alegre (homem, 77 anos);

– Porto Alegre (homem, 81 anos);

– Porto Alegre (homem, 76 anos);

– Porto Alegre (homem, 82 anos);

– Porto Alegre (mulher, 97 anos);

– Porto Alegre (mulher, 89 anos);

– Porto Alegre (homem, 82 anos);

– Porto Alegre (homem, 84 anos);

– Porto Alegre (homem, 86 anos);

– Porto Alegre (mulher, 63 anos);

– Santa Maria (mulher, 83 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (homem, 73 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (mulher, 80 anos);

– São Lourenço do Sul (homem, 90 anos);

– Tavares (homem, 87 anos);

– Tramandaí (mulher, 87 anos);

– Tramandaí (mulher, 66 anos);

– Vacaria (homem, 64 anos);

– Vera Cruz (mulher, 85 anos);

– Viamão (mulher, 107 anos).

Caso inaugural

A chegada da pandemia ao mapa gaúcho foi oficializada no dia 10 de março (duas semanas após São Paulo anunciar o primeiro registro no Brasil), por meio de uma coletiva de imprensa com o governador Eduardo Leite. Como caso inaugural no Estado, um homem de 60 anos, residente em Campo Bom (Serra) e que no dia 23 de fevereiro havia retornado de viagem à Itália – um dos epicentros da doença na época.

“Ele apresenta um quadro clínico leve, sem necessidade de internação hospitalar mas permanecendo em isolamento domiciliar até a melhora dos sintomas”, detalhou o chefe do Executivo. “Nenhum familiar apresentou sintomas e seguirão sendo acompanhados, assim como o caso confirmado até a melhora do quadro de saúde.”

Enquanto a informação era divulgada, o Palácio Piratini já admitia a notificação de outros 86 casos suspeitos de Covid-19 que permaneciam sob observação. Uma dessas pessoas se tornaria, no dia seguinte, o caso comprovado de número 2 no Estado e a primeira na estatística de Porto Alegre: uma mulher de 54 anos e que também fizera turismo na Itália, voltando no dia 6 de março.

Já a primeira morte causada pela Covid-19 seria registrada em Porto Alegre, no dia 25 de março. Ao anunciar o fato por meio de nota oficial, o prefeito Nelson Marchezan Júnior detalhou que a vítima era uma mulher de 91 anos, internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Moinhos de Vento.

(Marcello Campos)

