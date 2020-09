As regras, no entanto, serão duras: além da capacidade reduzida para um quarto, não será possível servir comida depois da meia-noite e a temperatura dos consumidores deverá ser medida na entrada.

O governador, que até agora se opôs à medida por medo de um aumento de casos do coronavírus, cedeu à pressão exercida por vários políticos e por centenas de proprietários de restaurantes que apresentaram uma ação coletiva na terça (8) para obter a autorização para servir seus clientes em espaços fechados.

Além disso, uma pessoa de cada mesa deverá deixar seus dados de contato caso surja um surto do vírus, não haverá serviço no bar, as mesas deverão ficar a dois metros de distância e os clientes deverão usar máscara se não estiverem sentados à mesa.