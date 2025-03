Política Ao dizer que Gleisi Hoffmann é “mulher bonita para articular no Congresso”, Lula desagrada a própria equipe; veja gafes acumuladas pelo presidente

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Gleisi Hoffmann tomou posse como ministra da Secretaria de Relações Institucionais. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Falas de improviso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos últimos meses têm trazido trabalho dobrado a assessores, obrigando o Planalto ter que escalar ministros para contornar o mal estar ou interpretações negativas que acabam tendo efeito rebote para o governo.

Nessa quarta-feira (12), Lula afirmou que “para melhorar a relação com o Congresso”, estava escalando “uma mulher bonita” para a articulação política. Lula se referia à nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e a fala foi dirigida aos presidentes de Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre.

A fala é machista e preconceituosa ao embutir a ideia de que uma mulher, por ser bonita, despenharia melhor um papel de articulação política com o Congresso, de ampla maioria masculina. A fala exclui também as capacidades políticas, profissionais e de trabalho da ministra.

Na última semana, outra fala de Lula levou o Planalto a ter que armar uma operação para amenizar o impacto econômico e político, desta vez com o setor do agronegócio. Em viagem, Lula afirmou que se as medidas já lançadas pelo governo para baixar o preço dos alimentos não funcionassem, “medidas drásticas” poderiam ser tomadas.

Depois da declaração, o vice-presidente e o ministro da Agricultura foram arregimentados para dar entrevistas e declarações de que não havia qualquer medida heterodoxa ou drástica em estudo.

– Veja as gafes do presidente em discursos públicos:

* 20 de julho de 2023

O presidente afirmou que o auxílio a países da África seria uma forma de “pagamento” pelo período em que africanos foram escravizados no Brasil. A fala foi em Cabo Verde, África.

“Nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo o que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país”, disse Lula.

* 2 de fevereiro de 2024

Lula disse para uma mulher negra que “uma afrodescendente assim gosta de um batuque de um tambor”. A declaração foi dada durante um evento na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

“Essa menina bonita que está aqui. Eu estava perguntando: o que faz essa moça sentada, que eu não ouvi ninguém falar o nome dela? Falei: ‘Ela é cantora, vai’. Não, não vai cantar. Perguntei (e disseram): ‘Não, não vai ter música’. Então, ela vai batucar alguma coisa. Porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque de um tambor”, disse.

* 20 de junho de 2024

O presidente aconselhou uma mulher de 25 anos com três filhos a parar de ter crianças. A declaração foi dada durante um evento de entrega de casas do programa Minha Casa Minha Vida.

“Na hora que você deixa [a obra parada], você não tem preocupação com o povo mais humilde, com a dona de casa, com a mãe que tem dois, três filhos”, argumentou o presidente.

* 16 de julho de 2024

Durante uma reunião no Palácio do Planalto, o presidente comentou ser “inacreditável” que a violência contra a mulher aumente depois de jogos de futebol. Ele disse que “se o cara é corintiano, tudo bem”, mas que não fica nervoso quando perde.

“Hoje, eu fiquei sabendo de uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa, Haddad, que mostra que depois de jogo de futebol, aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corinthiano, tudo bem. Mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente. Então, eu queria dar os parabéns às mulheres que estão aqui”, disse o presidente.

* 8 de janeiro de 2025

Presidente afirmou que maridos tendem a amar mais as amantes do que as próprias mulheres. A fala foi em um discurso sobre a democracia, em memória aos atos golpistas ocorridos em 2023.

“Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia. Porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. Eu sou um amante da democracia”, disse Lula, a poucos passos de sua mulher, Janja da Silva, que estava presente ao evento. (Blog da Ana Flor/Portal G1)

