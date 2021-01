Porto Alegre Ao empossar o novo presidente da Carris, prefeito de Porto Alegre determina inspeção na companhia

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2021

Serão inspecionados gastos com combustível, desvios de função de funcionários, afastamentos por atestados e custos gerais Foto: Fernanda Leal/PMPA Serão inspecionados gastos com combustível, desvios de função de funcionários, afastamentos por atestados e custos gerais. (Foto: Fernanda Leal/Arquivo/PMPA) Foto: Fernanda Leal/PMPA

Parte fundamental da reestruturação do transporte coletivo em Porto Alegre, a Companhia Carris Porto Alegrense tem nova gestão a partir desta sexta-feira (29). A empresa será presidida pelo advogado Maurício Gomes da Cunha.

Durante a solenidade de posse, o prefeito Sebastião Melo informou que determinará uma inspeção da Controladoria-Geral do Município para realizar uma radiografia geral, envolvendo gastos com combustível, desvios de função de funcionários, afastamentos por atestados e custos gerais.

O novo gestor foi oficialmente indicado pelo prefeito durante a reunião do Conselho de Administração da empresa. “O primeiro desafio é combater as práticas administrativas deficitárias, porque esse desajuste onera os cofres da prefeitura, tirando dinheiro de outras áreas. E vamos trabalhar também para apurar de forma real o valor de mercado da empresa e o seu tamanho no sistema de transporte de Porto Alegre”, disse Cunha.

“Precisamos mudar a lógica da operação da Carris. Além da inspeção, vamos criar um conselho de funcionários, para que possamos ouvir e depois decidir o melhor rumo possível. Eu acredito no diálogo para tomar as melhores decisões, sempre pensando no bem maior da cidade”, declarou o prefeito Sebastião Melo.

O novo presidente da Carris esteve à frente da Procempa (Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre) em 2013 e 2014. Foi secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Gestão, teve passagens como assessor jurídico nas pastas de Planejamento, Programação Orçamentária e Procuradoria-Geral do Município, além da Câmara de Vereadores. Recentemente, respondia pela coordenação jurídica do gabinete do vice-prefeito Ricardo Gomes.

