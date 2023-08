Futebol Ao ganhar título com o Inter Miami nos Estados Unidos, Messi vira jogador com mais conquistas da história

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2023

Artilheiro e campeão da Copa das Ligas pelo Inter Miami, craque argentino alcança 42 troféus como profissional. (Foto: Getty Images)

Com um golaço, Messi teve grande contribuição para o primeiro título da história do Inter Miami. No sábado (19), o craque balançou a rede pela 10ª vez em sete partidas pelo clube e ergueu o troféu da Copa das Ligas após vitória por 10 a 9 nos pênaltis sobre o Nashville, fora de casa – no tempo normal, 1 a 1.

O time da Flórida não poderia ter conquista mais rápida após a chegada do argentino. Ao lado de Jordi Alba e Busquets, companheiros dos tempos de Barcelona, ele teve grande desempenho na competição que reúne times da MLS e do México. Fez gols em todos os jogos, encerrou como artilheiro e foi eleito o melhor jogador.

Em seu início de trajetória nos Estados Unidos, o craque de 36 anos aumenta os impressionantes números de sua carreira. Agora, tem 42 troféus conquistados como profissional e é o jogador com mais títulos na história do futebol, empatado com Daniel Alves.

Títulos

Foram 34 títulos conquistados pelo Barcelona:

*4x Champions League (2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15)

*3x Mundial de Clubes (2009, 2011 e 2015)

*3x Supercopa da Europa (2009, 2011 e 2015)

*10x Campeonato Espanhol (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 e 2018/19)

*7x Copa do Rei (2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2020/21)

*7x Supercopa da Espanha (2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 e 2018)

Com a camisa da Seleção da Argentina foram 4 conquistas:

*1x Copa do Mundo (2022)

*1x Copa América (2021)

*1x Finalíssima (2022)

*1x Olimpíada (2008)

Pelo Paris Saint-Germain Messi conquistou mais três títulos:

*2x Campeonato Francês (2021/22 e 2022/23)

*1x Supercopa da França (2022)

E nos Estados Unidos, um título pelo Inter Miami:

*1x Copa das Ligas (2023).

Autor de dois gols na final da última Copa do Mundo, conquistada pela Argentina, Messi seguiu sua brilhante rotina em decisões. Ele chegou a 35 gols marcados em finais ao longo da carreira, em 48 partidas do tipo disputadas.

Gols em finais

*2008/09 – Copa do Rei x Athletic Bilbao

*2008/09 – Champions League x Manchester United

*2009 – Mundial de Clubes x Estudiantes

*2009 – Supercopa da Espanha x Athletic Bilbao

*2010 – Supercopa da Espanha x Sevilla

*2010/11 – Champions League x Manchester United

*2011 – Mundial de Clubes x Santos

*2011 – Supercopa da Espanha x Real Madrid

*2011 – Supercopa da Uefa x Porto

*2011/12 – Copa do Rei x Athletic Bilbao

*2012 – Supercopa da Espanha x Real Madrid

*2014/15 – Copa do Rei x Athletic Bilbao

*2015 – Mundial de Clubes x River Plate

*2015 – Supercopa da Europa x Sevilla

*2015 – Supercopa da Espanha x Athletic Bilbao

*2016 – Supercopa da Espanha x Sevilla

*2016/17 – Copa do Rei x Alavés

*2017 – Supercopa da Espanha x Real Madrid

*2017/18 – Copa do Rei x Sevilla

*2018/19 – Copa do Rei x Valencia

*2020/21 – Copa do Rei x Athletic Bilbao

*2022 – Supercopa da França x Nantes

*2022 – Copa do Mundo x França

*2023 – Copa das Ligas x Nashville

A Copa das Ligas foi a oitava competição diferente que contou com gols de Messi em ao menos uma final. Antes, ele havia marcado 13 vezes pela Supercopa da Espanha, nove pela Copa do Rei, quatro pelo Mundial de Clubes, três pela Supercopa da Europa, dois pela Champions League, dois pela Copa do Mundo e um pela Supercopa da França.

Desconsiderando torneios de um só confronto, como Supercopas, Messi tem agora 22 artilharias na carreira. Antes da Copa das Ligas, foram oito no Campeonato Espanhol, seis na Champions League, cinco na Copa do Rei, uma na Copa América e uma no Mundial de Clubes.

