Variedades Ao lado da família, Márcio Garcia dedica Natal ao pai, morto por coronavírus

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Márcio Garcia posa para foto ao lado da família e dedica Natal ao pai. (Foto: Reprodução/ Instagram)

O pai de Márcio Garcia, Carlos Alberto Machado Tavares, foi vítima do novo coronavírus e morreu há uma semana, deixando a família cheia de saudade.

Por isso, o ator lida com o luto em meio ao Natal, que dedica ao pai com uma mensagem muito carinhosa. “Nunca poderia prever que o Natal se tornaria ainda mais marcante para mim. Faz hoje sete dias que o meu amado pai partiu. No dia da chegada do homem mais importante da humanidade [referindo-se a Jesus Cristo], eu celebrei e celebrarei a ida do homem mais importante da minha vida aqui na Terra… Mas não quero lamentar.”

Além deste texto, o post no Instagram também conta com uma foto de Márcio Garcia ao lado da família. Carlos estava internado havia quase um mês no hospital da Unimed, em Juiz de Fora (MG), e teve complicações decorrentes da covid-19: um acidente vascular cerebral (AVC) e a perda de todos os movimentos do lado esquerdo do corpo. Ele passou os últimos dias de vida intubado. “

Eu consegui realmente celebrar o seu renascimento. Ser grato por tudo. Por tê-lo tido aqui por tantos anos. Com saúde e lucidez. Nada é por acaso. Assim Deus quis. A partir de hoje, ele deixa mais uma marca em minha vida. Mais uma lembrança. Mais uma lição. A partir de hoje, todo Natal é seu, pai! Que Deus abençoe seu retorno ao lar…Feliz Natal!”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades