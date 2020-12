Variedades Mariah Carey estabelece novo recorde no Spotify

25 de dezembro de 2020

Cantora também completou 83 semanas de liderança na parada de singles dos Estados Unidos. (Foto: Divulgação)

Para duas das maiores vozes da música atualmente, Mariah Carey e Ariana Grande, o dia chegou com um presentão daqueles: novos recordes históricos no Spotify com suas músicas natalinas.

A rainha do Natal, Mariah, estendeu seu recorde no Spotify de música com o maior dia de streaming na história da plataforma, mais uma vez, com “All I Want For Christmas Is You”. Somente neste dia 24 de dezembro, a faixa, lançada originalmente em 1994, conquistou incríveis 17.223.237 reproduções. Com isso, Mariah Carey quebra seu próprio recorde no Spotify, que antes era de 12.028.987 em 2019, também com “All I Want For Christmas Is You”.

Provando ser uma das maiores artistas da era do streaming, Ariana Grande também pode celebrar um novo recorde neste dia de Natal. Com sua música “Santa Tell Me”, a cantora conquistou nada menos que 12.229.331 e conquistou o terceiro lugar na lista de músicas com o maior número de reproduções em um dia apenas no Spotify.

Além disso, Ariana se tornou a única artista da história a ter duas músicas com pico de mais de 10 milhões de reproduções em um dia na plataforma. A outra faixa da cantora a conquistar tal feito foi “7 rings”, com 10.445.538 em fevereiro de 2019.

Além disso, Ariana Grande também é a artista feminina com o maior número de músicas com mais de 100 milhões de reproduções no Spotify, totalizando agora 58 faixas com essa marca.

