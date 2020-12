Variedades Influencer dá carro para o pai de presente de natal e surpresa e reação viralizam

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Camilla de Lucas com o pai. (Foto: Reprodução/ Twitter)

A influenciadora digital Camilla de Lucas – que tem quase 3 milhões de seguidores no Instagram -, surpreendeu seus seguidores e, mais que isso, seu pai, com o presente que escolheu dar de Natal. Ela escondeu a chave de um carro em uma caixa de tênis e a reação do pai ao descobrir o que de fato tinha ganhado viralizou. Camilla postou um vídeo do momento em que o pai ganha a caixa com o tênis. Em seguida, ele repara em uma outra caixa, menor, e retira uma chave.

“O tênis é meu, mas a chave é do senhor”, diz ela. “É sério?”, questiona o pai. “É sério! Ué, você não queria o carro. Parabéns, pai, o senhor merece!”. O pai chora e é abraçado pela filha. Até a manhã de hoje, o vídeo no Twitter já chegava a 830 mil visualizações. “Ele queria MUITO esse carro, estava o mês inteiro desejando. Agora finalmente posso realizar o sonho da minha família, certeza que abrindo as mãos, Deus honra”, escreveu ela, em outro tuíte.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades