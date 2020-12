Variedades Ludmilla reativa as redes sociais e se declara para a família: “Me mantém em pé”

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cantora deletou as contas na web depois de uma série de ataques racistas. (Foto: Reprodução/Instagram)

Depois de ter desativado todas as redes sociais por estar recebendo uma chuva de ataques racistas, Ludmilla voltou para a web na noite da quinta-feira (24) e emocionou os seguidores com uma super declaração na véspera de Natal.

“Essa é a força que me mantém em pé todos os dias. O ódio do outro, às vezes, me afeta sim. Eu sou humana. Eu me permito não ser forte o tempo todo. Mas, como eu disse, esse ódio não é meu, então eu deixo que ele tome o caminho dele. E aí me lembro o quanto os olhares, os sorrisos e os abraços deles fazem a diferença na minha vida. Obrigada, família! E obrigada a todos que movimentaram as redes sociais me mandando apoio, cada fã, cada artista e, principalmente, cada pessoa preta. Tô de volta. E mais forte. Feliz natal pra vocês! Amor sempre”, escreveu a cantora na legenda ao postar várias fotos cercada de sua família. –

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades