Últimas De biquíni fio-dental, Lívia Andrade ostenta boa forma

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2020

Lívia Andrade em clique na areia. Foto: Reprodução/Instagram Lívia Andrade em clique na areia. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Lívia Andrade está curtindo alguns dias de viagem no México e vem compartilhando com seus seguidores do Instagram uma série de momentos. Na última quinta-feira (24), a apresentadora de 37 anos surgiu com um biquíni fio-dental e ostentou o corpão em diversos cliques sensuais na praia.

O post rendeu mais de 158 mil likes e diversos comentários. “Maravilhosa”, disse um internauta. “Que sereia do mar!”, escreveu outro. “Deusa”, enalteceu um terceiro.

Em outra publicação recente, Lívia apareceu alimentando flamingos.

A apresentadora, que posou a bordo de um biquíni amarelo e preto, apareceu alimentando alguns flamingos em uma praia de águas cristalinas e conquistou os seguidores com os registros fofíssimos.

“Lívia e os flamingos, tudo pra mim”, disse uma. “Uma meta pra vida! Alimentar flamingos no paraíso”, brincou outro. “Só pode ter sido esculpida, Jesus me acuda”, exclamou ainda um terceiro.

Na legenda, a loira optou apenas por emojis de praia, coração, e claro, de flamingos.

Recentemente, a musa posou decotada com as unhas “afiadas” para o Halloween e conquistou elogios na internet. “Uau. Gata”, exaltou um internauta na ocasião.

