Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2020

Rafa Kalimann ousou com modelo amarelo. Foto: Reprodução/Instagram Rafa Kalimann ousou com modelo amarelo. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann está curtindo as férias ao lado da família e do namorado, Daniel Caon, em Itapagipe, Minas Gerais, e vem compartilhando no Instagram alguns momentos da viagem. Nesta quinta-feira (24), a ex-BBB surgiu a bordo de um biquíni amarelo e ostentou o corpão durante um banho de “chuveirão”.

Não demorou muito tempo para que o post gerasse uma série de comentários. “Perfeição!”, enalteceu um internauta. “Linda como sempre. Brilhante cada dia mais”, disse outro. “Deusa!”, escreveu um terceiro.

Na última quarta (23), Rafa Kalimann apareceu em um quintal cheio de árvores e posou com um top, shortinho e chinelo. Nos Stories, a ex-sister postou mais detalhes da viagem com o amado e apresentou aos seguidores o lugar onde cresceu, aprendeu “modas de viola” e passou boa parte de sua vida.

Ao lado da família e do namorado, Daniel Caon ela postou: “Mood de hoje: minha raiz, meu canto”, escreveu na legenda, enaltecendo o local.

Nos comentários, fãs elogiaram a beleza da influencer. “Linda”, disse uma. “Perfeita”, declarou outra. “Amo tudo isso! Vibe boa!”, acrescentou uma terceira.

Recentemente, Rafa ostentou o bumbum em cenário paradisíaco e fã caprichou no elogio. “Só falta fazer miau”, disparou o internauta na ocasião.

Nos comentários, fãs e amigos deixaram uma “enxurrada” de elogios à influencer. “E tome beleza, que mulherão Brasil”, disse uma. “Pior que eu vi três vezes essas fotos e ainda não me senti preparada para ver”, brincou outra. “Nossa gatinha, só falta fazer miau ein”, caprichou ainda um terceiro.

Rafa Kalimann gerou repercussão na web também ao receber pedido de namoro do cantor Daniel Caon. A ex-sister posou com um buquê gigante de rosas vermelhas e deixou os fãs do casal ainda mais “derretidos”.”Deus abençoe vocês”, desejou o ex-Fazenda Lucas Viana na ocasião.

