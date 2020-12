Celebridades De biquíni, ex-Fazenda Jakelyne Oliveira exibe barriga “sequinha”

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Jakelyne posou em Santa Catarina. Foto: Reprodução/Instagram Jakelyne posou em Santa Catarina. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Jakelyne Oliveira, ex-participante de “A Fazenda 12”, usou o Instagram na quinta-feira (24) para compartilhar um clique já no clima do verão. A modelo, que posou usando um biquíni rosa com as bordas de tricô, esbanjou o shape zero gordura na praia de Barra Velha, em Santa Catarina, e colecionou elogios dos fãs.

“Minha Barbie tá diferente”, disse uma. “Perfeitinha demais”, opinou outra. “Jakelyne, avisa antes porque meu coração não aguenta”, brincou uma terceira.

Na legenda, a modelo enumerou os elementos para o dia perfeito no litoral. “Sol, areia e mar”, escreveu.

Jakelyne Oliveira é modelo, vencedora do Miss Brasil 2013, onde representou o Estado onde nasceu, Mato Grosso, e chegou a conquistar o 5º lugar no Miss Universo. A musa ficou ainda mais conhecida após participar recentemente do reality “A Fazenda” edição 12, transmitido pela TV Record, onde viveu um romance com o sertanejo Mariano, da dupla com Munhoz.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades