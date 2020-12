Celebridades De lingerie, Geisy Arruda exibe bumbum ao lado de “rabanada” e brinca: “Duplo sentido”

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2020

Geisy Arruda fez postagem de duplo sentido, em clique frente e verso. Foto: Reprodução/Instagram Geisy Arruda fez postagem de duplo sentido, em clique frente e verso. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Geisy Arruda usou o Instagram para compartilhar um clique ousado e de “duplo sentido”. A influencer, que na antevéspera de Natal posou a bordo de uma lingerie vermelha e gorro de Papai Noel, esbanjou o bumbum enorme acompanhada de um prato típico da data natalina: a rabanada.

Na legenda, a musa mostrou bom humor e falou da sua apreciação pelo petisco português. “Eu se tivesse um “Alecrim Dourado” atazanava ele com minha Rabanada. Eu amo uma piada de duplo sentido. Me julguem. Então, sobrou pra vocês me aguentarem na cozinha. Eu gosto tanto que aprendi a fazer a tal da “Rabanada”. Postei a receita lá na Sparkle. Ho Ho Ho!! Feliz quase Natal”, escreveu.

Nos comentários, fãs exaltaram a loira e entraram na brincadeira de “duplo sentido” da blogueira. “Você é perfeita de todas as formas e curvas! Um espetáculo de mulher!”, disse um. “Rabanada dos meus sonhos”, brincou outro. “Isso sim é um verdadeiro banquete de Natal”, disparou ainda um terceiro.

Recentemente, Geisy sensualizou com um look “mamãe Noel” e aproveitou para mandar um recado a respeito de censura nas redes sociais, já que teve uma de suas fotos deletada pelo Instagram.

No início do mês ela também publicou uma foto ousadíssima no Instagram que deixou os seguidores babando. A musa esbanjou sensualidade e empinou o bumbum avantajado a bordo de baby doll, enquanto montava uma árvore de Natal.

Na legenda, a modelo aproveitou o momento para questionar seus 3,1 milhões de seguidores sobre o espírito natalino. “Quem aí já montou a árvore de Natal?”, escreveu.

A publicação deu o que falar na web e fãs e amigos não pouparam elogios nos comentários. “Maravilhosa”, disse um. “Só vi a árvore depois de 10 minutos”, brincou outro. “Você é um escândalo de mulher”, afirmou um terceiro internauta.

