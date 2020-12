Celebridades Toda de vermelho, Simaria Mendes abusa de fenda em vestido e fã se derrete: “Que mamãe Noel”

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2020

Simaria posou a bordo de vestido vermelho com uma abertura lateral e, para variar, ostentou os pernões torneados. Foto: Reprodução/Instagram Simaria posou a bordo de vestido vermelho com uma abertura lateral e, para variar, ostentou os pernões torneados. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Simaria Mendes, da dupla com a irmã Simone, usou o Instagram na quinta-feira (24), véspera de Natal, para compartilhar um clique que deixou os fãs boquiabertos. Pronta para a festividade, a cantora posou a bordo de vestido vermelho com uma abertura lateral e, para variar, ostentou os pernões torneados.

Na legenda, a sertaneja deixou uma mensagem aos seguidores. “Superação e aprendizado. É com esse sentimento que 2020 vai chegando ao fim. E, que neste Natal, mesmo distantes fisicamente daqueles que tanto amamos, possamos emanar a energia do amor e da esperança por um mundo melhor. Que Jesus una as famílias através da fé e ilumine a noite e a caminhada de cada um de nós! Feliz Natal a todos”, escreveu.

Nos comentários, fãs e amigos não pouparam elogios à artista. “Que mamãe Noel é essa? Maravilhosa”, disse uma. “Poderosa”, enalteceu outra. “Aquele vermelhinho básico”, acrescentou uma terceira.

Recentemente, Simaria surgiu de maiô florido de manga longa e exibiu curvas poderosas em ao mar.

“Praieira”, escreveu Simaria, divulgando a sua conta oficial do Tik Tok na legenda.

Em questão de minutos, o post rendeu uma série de comentários. “Uma sereia”, disse um internauta. “Gata perfeita!”, elogiou outro. “Eita, fotão!”, exclamou um terceiro.

