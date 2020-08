| Ao lado de amiga DJ, Neymar fala sobre sua personalidade e crenças: “Fé é tudo”

Ícone dos gramados, Neymar também é aclamado pelo mundo da moda. Depois de aparecer nas capas da edição masculina da “Vogue” árabe, da “L’Officiel Hommes” italiana e “GQ” russa, o jogador do Paris Saint-Germain é o astro do número de agosto da revista “Harper’s Bazaar” Vietnã, ao lado da amiga, DJ e modelo Natalia Barulich. Os cliques são do fotógrafo Alan Gelati.

Em entrevista à publicação, o atleta falou sobre moda, personalidade, crenças e responsabilidade social. Confira trechos a seguir.

Personalidade

“Não sou uma pessoa falante. Na verdade, sou bem fechado, muitas vezes guardo as coisas para mim. Mas estou aprendendo a ser mais aberto.”

Moda

“Gosto de usar roupas bonitas. Quem não gosta disso? A sensação de parecer tão elegante. O sentimento ficou ainda mais evidente quando me mudei para a Europa e agora (morando) em Paris, a capital da moda. Acho que a moda é uma maneira de nos expressarmos. Pela maneira como você se veste, as pessoas saberão quem você é, como você é. Você me perguntou sobre conforto? Acredito que isso é um pré-requisito na escolha de roupas.”

Fé

“Para mim, fé é tudo. Desde criança no Brasil, a fé faz parte da minha vida. Nos momentos mais difíceis e sombrios, a fé e a família que sempre me apoiam.”

Social

“O Instituto Neymar Jr. é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2014 na cidade de Praia Grande, localizada no litoral de São Paulo. O Instituto se concentra no desenvolvimento de oportunidades, ajudando na vida de crianças pobres, crianças que sofreram abuso. Esperamos que elas tenham acesso a educação, esportes, cultura e assistência médica. Quando eu era jovem, o lugar onde morava ficava a apenas dois quarteirões da sede do Instituto. Mais do que qualquer outra pessoa, entendo o lugar e seu povo. Graças a Deus, tive uma infância pacífica, sob a proteção de meus pais. Sem esse apoio, não seria capaz de entender e trazer ajuda atual para eles. Neymar Jr. Instituto é um projeto do qual realmente me orgulho.”