Política Ao lado de Lula, Tarcísio diz que as “diferenças têm de ser deixadas de lado para atender a população”

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O encontro marcou uma das poucas vezes em que os dois estiveram juntos em agenda pública. Foto: Ricardo Stuckert/PR O encontro marcou uma das poucas vezes em que os dois estiveram juntos em agenda pública. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), esteve ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira (27), durante a cerimônia de anúncio do edital para construção do túnel Santos-Guarujá.

O encontro marcou uma das poucas vezes em que os dois estiveram juntos em agenda pública. Durante discurso, o governador, que chegou a ser vaiado, agradeceu Lula e ressaltou que o acordo para viabilização do túnel dá “exemplo” de que “é possível sentar na mesa” e “é possível construir”.

“É o dia que a gente mostra e dá o exemplo de que é possível sentar na mesa, é possível construir. Diferenças tem que ser deixadas de lado, para que a gente chegue num consenso, para que a gente possa atender a população”, disse Tarcísio.

Ao se referir pessoalmente ao presidente, o governador se lembrou de quando, em conversa, Lula lhe disse que estava na hora de deixar a disputa política de lado para “atender o cidadão”.

“Presidente, eu quero agradecer o senhor porque, desde o início, a gente teve as conversas sobre o túnel e o senhor colocou esse túnel como prioridade”, afirmou.

A obra, idealizada por Tarcísio enquanto ainda era ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro, terá um investimento de R$ 6 bilhões, sendo que quase 90% do valor será dividido entre o governo federal e estadual. O resto será coberto pela iniciativa privada.

“Penso que, mais do que a fala, a fotografia que foi tirada hoje, ela possivelmente marque um novo momento na história do Brasil”, disse Lula.

“Tarcísio, você está fazendo história nessa parceria que estamos construindo, pode ficar certo que o povo compreende o que estamos fazendo. Tem gente do lado do Tarcísio que não gosta de ver ele do meu lado, e tem gente do meu lado que não gosta de me ver do teu lado”, continuou o presidente.

A construção do túnel foi motivo de embate entre o governo federal e estadual, uma vez que a idealização da obra foi de Tarcísio, mas parte dela ocorrerá com recursos federais.

“Ninguém precisa concordar com ninguém. […] Nós não fomos eleitos para brigar, fomos eleitos para compartilhar o nosso esforço”, disse o mandatário.

O presidente ressaltou que, no atual governo, “é proibido proibir”.

“Aquilo que for necessário fazer em cada Estado, em cada cidade, que a gente tiver dinheiro, a gente vai fazer. Portanto, Tarcísio, não se preocupe que vai ter muita foto da gente junto. O que é mais grave para os nossos adversários é a gente sorrindo junto nas fotos, isso vai deixar muita gente… pode até ter infarto na história”, completou.

O projeto da ligação seca prevê um túnel submerso de 870 metros, oferecendo uma alternativa rápida de 1,5 minuto entre as cidades paulistas de Santos e Guarujá. Atualmente, os usuários têm duas opções: a Rodovia Cônego Domênico Rangoni, com 40 km e 50 minutos de viagem, ou a balsa, que leva de 20 minutos a 2 horas, dependendo do tráfego, movimentação no porto e condições climáticas.

Segundo o governo paulista, a média diária de pessoas que atravessam os municípios por meio de balsas atualmente é de 78 mil, com mais de 20 mil veículos. A previsão é que aproximadamente 150 mil passem pelo local diariamente.

O trecho vai ligar o cais do Outeirinhos, no bairro Macuco, em Santos, ao distrito Vicente de Carvalho, em Guarujá. Além da passagem de veículos, o túnel contará com uma área de circulação para ciclistas e pedestres. Serão seis vias de pista – três faixas por sentido, sendo uma delas adaptável ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ao-lado-de-lula-tarcisio-diz-que-as-diferencas-tem-de-ser-deixadas-de-lado-para-atender-a-populacao/

Ao lado de Lula, Tarcísio diz que as “diferenças têm de ser deixadas de lado para atender a população”

2025-02-27