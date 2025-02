Política “Melhor possível”, diz Lula sobre a relação com os presidentes do Senado e da Câmara

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Lula repetiu o discurso que tem adotado desde o início do mandato de que pretende ter um diálogo com o Congresso. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que sua relação com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), “é a melhor possível”.

“Até parece que eu convivo com Hugo Motta há 50 anos, embora ele não tenha 50 anos de idade. Minha convivência com Alcolumbre é muito boa. Acho que vamos ter uma relação extraordinariamente civilizada”, declarou em entrevista à TV Record.

Lula repetiu o discurso que tem adotado desde o início do mandato de que pretende ter um diálogo com o Congresso sobre cada uma das medidas que forem enviadas pelo governo para o Legislativo.

O petista afirmou ainda que não quer que os chefes das duas Casas aceitem “tudo o que [o governo] mandar”.

“Nunca vou querer que os presidentes da Câmara e do Senado aceitem tudo o que [o governo] mandar. O que quero é estabelecer uma nova forma de conversar. Antes de mandar projeto para o Congresso, tenho de conversar com Alcolumbre, Hugo Motta e lideranças do governo. Não posso mandar de forma aleatória”, disse o presidente da República.

Ainda Estou Aqui

Na segunda (24), Lula recebeu Alcolumbre, Motta, sete ministros, o procurador-geral, Paulo Gonet, e o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Herman Benjamin para uma exibição do filme “Ainda Estou Aqui” no Palácio do Alvorada.

O convite partiu de Lula e ocorre em meio a ofensiva da oposição no Congresso Nacional para tentar destravar o projeto de lei sobre a anistia para condenados por participar dos atos criminosos de 8 de janeiro de 2023. Na semana passada, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve no Senado para pedir prioridade na pauta. A proposta está em análise na Câmara.

O filme, dirigido por Walter Salles, conta a história de Eunice Paiva, viúva do ex-deputado federal Rubens Paiva, torturado e morto pela ditadura militar em 1971. A obra concorre a três estatuetas no Oscar deste ano: Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz (com Fernanda Torres, que interpreta Eunice).

Compareceram no Alvorada, ainda, os ministros Geraldo Alckmin, (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), José Mucio (Defesa), Sidônio Palmeira (Comunicação Social) e Márcio Tavares (substituto da Cultura), além da secretária de Audiovisual, Joelma Gonzaga.

Além dos ministros, o tenente-brigadeiro do Ar Francisco Joseli Parente Camelo, presidente do Superior Tribunal Militar e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues estiveram presentes.

Lula também convidou João Francisco Paiva Avelino e João Henrique Paiva Avelino, familiares de Eunice e Rubens Paiva; o empresário José Seripieri Júnior, controlador da Amil; e Moisés Selerges, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Com informações dos portais de notícias CNN Brasil, Estadão Conteúdo e O Globo.

