Acontece ABPA e ApexBrasil promovem ação na maior feira de alimentos do mercado mexicano

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Exportadoras de proteínas do Brasil participam da Expo Carnes y Lácteos 2025 Foto: ABPA/Divulgação Foto: ABPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), levarão agroindústrias exportadoras de aves e suínos para a Expo Carnes y Lacteos 2025, maior feira de alimentos do mercado mexicano, que acontecerá entre os dias 04 e 06 de março, em Monterrey (México).

Ao todo, 10 agroindústrias participarão da ação: Avenorte, Bello Alimentos, BRF, Coasul, Copacol, GTFoods, Cooperativa Lar Agroindustrial, Pamplona Alimentos, Zanchetta Alimentos e Vibra Foods. A coordenadora de marketing e promoção comercial da ABPA, Nayara Dalmolin, e o gerente de acesso a mercados, Gabriel Morelli, participarão da ação.

Além de encontros de negócios com potenciais clientes e importadores dos setores brasileiros, a ação busca reforçar a imagem brasileira como parceiro seguro para os consumidores mexicanos. Para isso, além de encontros com stakeholders, haverá a distribuição de materiais promocionais com informações sobre o setor produtivo do Brasil.

A ação ocorre pouco mais de dois meses após a renovação do “Pacote contra a Inflação e a Fome” (PACIC, sigla em espanhol), ocorrida no dia 31 de dezembro de 2024. Criado para controlar efeitos inflacionários e escassez de alimentos, o pacote incentiva a oferta por meio da importação de produtos estratégicos, como a carne de frango e a carne suína, com ausência de cotas limitadoras com tarifa zero.

Apenas em janeiro, as exportações de carne de frango para o mercado mexicano cresceram 651%, saltando de 1,4 mil no primeiro mês do ano passado para 10,7 mil toneladas no mês. O mesmo ocorreu com carne suína, que registrou 1,3 mil toneladas importadas pelo México no período – para efeito de comparação, no mesmo período do ano passado foram apenas 25 toneladas.

“O mercado mexicano é nosso parceiro há anos e tem fortalecido esta parceria especialmente neste ano. Temos boas expectativas quanto aos avanços que conquistaremos nesta ação em Monterrey, ampliando ainda mais nossa presença nas gôndolas mexicanas, complementando a produção local”, analisa o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

SOBRE A ABPA – A ABPA é a representação político-institucional da avicultura do Brasil. Congrega mais de 140 empresas e entidades dos vários elos, responsáveis por uma pauta exportadora superior a US$ 12 bilhões. Sob a tutela da ABPA está a gestão, em parceria com a ApexBrasil, das cinco marcas setoriais das exportações brasileiras de aves: Brazilian Chicken, Brazilian Egg, Brazilian Breeders e Brazilian Duck. Por meio de suas marcas setoriais, a ABPA promove ações especiais em mercados-alvo e divulga os diferenciais dos produtos avícolas do Brasil – como a qualidade, o status sanitário e a sustentabilidade da produção – e fomenta novos negócios para a cadeia exportadora de ovos, de material genético e de carne de frangos.

SOBRE A APEXBRASIL – A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. A Agência realiza ações diversificadas de promoção comercial que visam promover as exportações e valorizar os produtos e serviços brasileiros no exterior, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras internacionais, e visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira, entre outras plataformas de negócios que também têm por objetivo fortalecer a marca Brasil. A ApexBrasil também atua de forma coordenada com atores públicos e privados para atrair investimentos estrangeiros diretos (IED) ao Brasil, com foco em setores estratégicos para o desenvolvimento da competitividade das empresas brasileiras e do país.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/abpa-e-apexbrasil-promovem-acao-na-feira-mexicana/

ABPA e ApexBrasil promovem ação na maior feira de alimentos do mercado mexicano

2025-02-27