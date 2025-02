Acontece Dispositivo facilita rotina de quem precisa monitorar a glicose

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Prático e eficiente, Sensor Freestyle Libre é aplicado na parte superior do braço Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Panvel, rede de farmácias com filiais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, está com uma super promoção para atender a rotina de cuidados das pessoas diagnosticadas com diabetes ou atletas de alta performance. Na compra do sensor Freestyle Libre 1, usado para o monitoramento contínuo do nível de glicose no sangue, você ganha 50% OFF no monitor especializado para ajudar a gerenciar a rotina de administração da insulina.

O sensor Freestyle Libre 1 é discreto, fácil de usar e muito eficiente. Aplicado na parte posterior superior do braço, ele tem o tamanho de uma moeda de 1 real e pode ser escaneado até mesmo por cima da roupa. Além disso, possui uma durabilidade de até 14 dias e realiza leituras contínuas da glicose a cada minuto, armazenando dados por até 8 horas. O dispositivo é resistente à água, permitindo que o usuário tome banho, nade ou pratique exercícios físicos com total conforto e segurança.

Quem deseja um monitoramento ainda mais avançado, pode optar pelo Freestyle Libre 2 Plus, que oferece 15 dias de monitoramento contínuo com a conveniência de um sensor via Bluetooth. A leitura dos níveis de glicose é feita diretamente pelo aplicativo no celular, tornando o processo mais rápido e prático. Se o celular for compatível com o aplicativo, não é necessário adquirir um monitor adicional.

O sensor Freestyle Libre 1está disponível por R$ 299,00, enquanto o modelo Freestyle Libre 2 Plus pode ser adquirido por R$ 329,00. Além disso, o monitor Abbott também pode ser encontrado por R$ 299,00, e ao adquirir o sensor Freestyle Libre 1, você ganha 50% de desconto no monitor. Os produtos estão à venda em todas as unidades da Panvel e também através dos canais digitais. Para maior praticidade, a aplicação do sensor pode ser feita tanto pelo farmacêutico quanto pelo próprio usuário.

Sobre a Panvel

Com 50 anos de história e mais de 600 filiais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, a Panvel está entre as principais redes de farmácias da Região Sul do Brasil. São 15 mil itens à venda, entre medicamentos e produtos de higiene e beleza, e mais de 1 mil Produtos Panvel, incluindo maquiagem, proteção solar, ortopédicos, infantis e cuidados masculinos. É uma rede multicanal, com lojas físicas conectadas a uma série de facilidades, como telentrega Alô Panvel, Aplicativo Panvel, Serviço Clique & Retire e loja online www.panvel.com, com entrega para todo país.

2025-02-27