Acontece Bancada Gaúcha apoia curso de Medicina da Ulbra em São Jerônimo

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Continuidade da Faculdade da Ulbra é defendida por diversas lideranças Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Região Carbonífera enfrenta um significativo déficit de profissionais médicos em várias especialidades. Essa realidade fez com que a Bancada Gaúcha na Câmara dos Deputados manifestasse apoio ao pedido de celeridade na tramitação, no âmbito do Ministério da Educação (MEC), da portaria de autorização vinculada ao credenciamento do curso de Medicina da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), no município de São Jerônimo. O encontro que uniu esforços de lideranças de diversos partidos em prol do curso de Medicina, que trará inúmeros benefícios para toda a região, ocorreu na tarde de quarta-feira (26), no auditório central da Ulbra São Jerônimo.

O deputado federal Dionilso Marcon, líder da bancada em 2024, falou sobre a importância da Medicina. “Primeiro, é uma questão humanitária. É salvar gente, tratar, curar, fazer prevenção, é estar onde o povo precisa. Por que os municípios do interior não têm médicos? Precisamos de mais faculdades de Medicina”, afirmou Marcon. O parlamentar garantiu que ele e muitos outros deputados gaúchos estão engajados para a consolidação da Faculdade Ulbra Medicina São Jerônimo, que já está no segundo semestre de funcionamento.

“Aqui na Ulbra São Jerônimo tem uma estrutura excelente. Prédio novo, muito bonito, com condições de acolher o curso de Medicina e muitos outros. Vamos fazer o possível para que se formem aqui muitos médicos e médicas para atender a nossa população”, garantiu Marcon, que fez uma visita às dependências da Faculdade. “É apenas uma questão burocrática necessária para regularizar uma faculdade de Medicina, que leva tempo. Tenho certeza que vai sair. O compromisso, tanto do nosso ministro da Educação quanto do presidente Lula, não é trancar a possibilidade do povo de estudar, seja em faculdades públicas, privadas ou comunitárias’’, ressaltou o deputado federal.

O Ministério da Saúde recomenda uma taxa de 2,5 médicos por 1.000 habitantes, enquanto a região possui apenas 1,46 médicos por 1.000 habitantes, um nível bem abaixo do mínimo recomendado. Agravando ainda mais a situação, a cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF) na Região de Saúde R9, a que pertence São Jerônimo, está abaixo da média estadual. Isso fez com que a formalização do curso também recebesse apoio e empenho da Associação dos Municípios da Região Carbonífera (Asmurc), que defende a criação do polo regional de saúde.

Os municípios acolheram o projeto, firmaram convênios também com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul e diversas instituições de saúde, tanto públicas quanto privadas, garantindo a formação de novos profissionais médicos e o atendimento à população regional.

O internato médico previsto com a nova faculdade trará impacto positivo no atendimento em áreas essenciais, como Medicina da Família e Comunidade, Atenção Primária à Saúde e Serviços de Emergência do SUS. Isto fortalece a formação clínica nas especialidades de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria, Saúde Coletiva e Saúde Mental.

O prefeito de São Jerônimo, Julio Prates Cunha, que preside a Associação dos Municípios da Região Carbonífera (Asmurc), destacou que a cidade “caminha para ser um Polo de Saúde”. Enfatizou que o curso de Medicina da Ulbra vai agregar na economia regional. Além de mais cursos de graduação, toda a cadeia produtiva que envolve a saúde vai crescer no entorno. Segundo ele, é “algo que não tem volta” a confirmação da Medicina em São Jerônimo. O prefeito também destacou durante todo o evento as presenças dos prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, vereadores das cidades da região e representantes de deputados estaduais, federais e do Governo do Estado.

Conforme o reitor da Ulbra no RS, Adriano Chiarani, a mobilização das lideranças regionais representa um passo fundamental para o fortalecimento do curso de Medicina da Ulbra em São Jerônimo, garantindo o apoio necessário para sua consolidação. “Com a presença da Bancada Federal Gaúcha, prefeitos, vereadores e representantes de deputados estaduais, o encontro reforça a importância deste projeto, que já está em andamento e trará grandes benefícios à região. Além de formar novos médicos, o curso contribuirá para a melhoria da saúde local e o desenvolvimento socioeconômico. A iniciativa também impulsiona a infraestrutura e os serviços de saúde, atendendo melhor a população. O engajamento de todos é essencial para assegurar o sucesso dessa conquista”, reforçou o reitor.

João Batista Pozza, superintendente administrativo do Hospital Regional de São Jerônimo, revelou pontos importantes sobre a área médica na cidade. “Dos médicos que atuam no nosso hospital, 95% são da área metropolitana. Também 60% dos nossos funcionários são dos municípios vizinhos. E 55% dos pacientes também são da região. Tudo isso justifica a importância de uma faculdade de Medicina em São Jerônimo”, disse Pozza.

O diretor da Ulbra São Jerônimo, Rodrigo Baptista Moreira, e a coordenadora do curso de Medicina Ulbra São Jerônimo, Rosângela Dornelles, acompanharam todas as autoridades e representantes da comunidade nas dependências da Faculdade Ulbra São Jerônimo, demonstrando as perfeitas condições técnicas e acadêmicas de acolher graduandos de Medicina e vários outros cursos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/bancada-apoia-curso-medicina-ulbra-sao-jeronimo/

Bancada Gaúcha apoia curso de Medicina da Ulbra em São Jerônimo

2025-02-28