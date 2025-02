Acontece Oncoclínicas Moinhos de Vento conquista recertificação da JCI

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

A Oncoclínicas Moinhos de Vento, localizada em Porto Alegre, acaba de ser recertificada pela Joint Commission International (JCI) pela segunda vez. A acreditação é renovada a cada três anos e a avaliadora norte-americana analisa o cumprimento dos padrões internacionais de qualidade de cuidados de saúde ao paciente e gerenciamento dos processos.

A conquista referencia o compromisso da instituição com as práticas seguras, a qualidade assistencial e a assistência humanizada. “O selo da JCI, além do reconhecimento à excelência dos nossos cuidados, é mais um estímulo para que a jornada de atendimento ao paciente seja sempre focada na redução de riscos e no acolhimento”, afirma o oncologista Pedro Liedke, responsável técnico da unidade.

Localizada no bairro Moinhos de Vento, na capital gaúcha, a unidade é uma das nove Oncoclínicas no Rio Grande do Sul e conta com mais de 20 especialidades médicas. O corpo clínico é integrado por 60 médicos, prestando um serviço de excelência em consultas, tratamentos oncológicos e imunomediados.

Sobre a Oncoclínicas&Co

Oncoclínicas&Co é o maior grupo dedicado ao tratamento do câncer na América Latina, com um modelo hiperespecializadoe inovador voltado para a jornada oncológica. Com um corpo clínico formado por mais de 2.900 médicos especialistas em oncologia, a companhia está presente em 40 cidades brasileiras, somando mais de 140 unidades. Com foco em pesquisa, tecnologia e inovação, o grupo realizou nos últimos 12 meses cerca de 682 mil tratamentos. A Oncoclínicas segue padrões internacionais de excelência, integrando clínicas ambulatoriais a cancer centers de alta complexidade, potencializando o tratamento com medicina de precisão e genômica. Parceira exclusiva no Brasil do Dana-Farber Cancer Institute, afiliado à Harvard Medical School, adquiriu a Boston Lighthouse Innovation (EUA) e possui participação na MedSir (Espanha). Integra ainda o índice IDIVERSA da B3, reforçando seu compromisso com a diversidade. Com o objetivo de ampliar sua missão global de vencer o câncer, a Oncoclínicas chegou à Arábia Saudita por meio de uma joint venture com o Grupo Al Faisaliah, levando sua expertise oncológica para um novo continente. Saiba mais em: www.grupooncoclinicas.com.

