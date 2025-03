Acontece Câmara de Comércio Brasil-Paraguai em Porto Alegre promove Encontro de Retorno

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

Encontro fortalece laços comerciais entre Brasil e Paraguai Foto: Rede Pampa Foto: Rede Pampa

Um importante encontro promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Paraguai aconteceu no fim da tarde de quinta-feira (27), no Escritório Russell Bedford Brasil, localizado no Trend Mall, na Rua Manoelito de Ornellas. O evento foi uma oportunidade única para investidores estrangeiros interessados em explorar o mercado paraguaio.

Os anfitriões, Roger Maciel e Willian Reinaldo, recepcionaram os convidados com um programa focado nas possibilidades de negócios no país vizinho. A embaixadora do Paraguai, Maria Amarilla, foi uma das principais atrações do evento, oferecendo uma palestra esclarecedora sobre as vantagens econômicas e o ambiente de investimentos no Paraguai.

O encontro foi uma oportunidade para fortalecer os laços comerciais entre Brasil e Paraguai, incentivando novas parcerias e trocas de experiências entre os dois países. Também estiveram presentes no encontro o embaixador paraguaio Celso Santiago Riquelme, o chefe do Escritório de Representação no Rio Grande do Sul (Eresul), embaixador Marcelo Baumbach, e o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret,

https://www.osul.com.br/camara-de-comercio-brasil-paraguai-em-porto-alegre-promove-encontro-de-retorno/

2025-02-28