Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Unidade completa uma década e meia atendendo públicos de várias cidades do Litoral Norte Foto: Sesc Tramandaí/Divulgação Foto: Sesc Tramandaí/Divulgação

Nesta quarta-feira, o Sesc Tramandaí comemora 15 anos desde a sua fundação. Já é uma década e meia criando raízes no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, atendendo não só o público tramandaiense, mas também pessoas dos municípios de Balneário Pinhal, Cidreira, Imbé, Maquiné, Xangri-lá, Osório e Capão da Canoa. Dentre os vários projetos de responsabilidade do Sesc Tramandaí, estão o Escola Sesc de Educação Infantil (Sesquinho), EJA Educação de Jovens e Adultos, o Formação Esportiva e o grupo da Maturidade Ativa.

A conexão com a comunidade é o mais importante, e a diretora da unidade, Eliza Guedes Machado, destaca a importância desse fator para o Sesc: “fomos muito bem recebidos pela comunidade, sempre casa cheia. Nós temos aqui um prédio de 3 andares e é sempre com a capacidade instalada a milhão. As pessoas compraram a ideia, acreditaram na credibilidade que o Sesc tem. Sempre tivemos muita procura da comunidade de Tramandaí e de toda nossa abrangência”.

E é claro que uma data tão especial não poderia deixar de ser comemorada: nos dias 5, 6 e 7, o Sesc Tramandaí promove uma agenda de diversos eventos que incluem shows musicais, de mágica e aulas de dança promovidos pelo projeto Recrearte. A programação começa às 8h da manhã, em frente à sede da unidade, e é totalmente liberada ao público.

