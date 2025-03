Acontece Cerimônia marca apresentação da nova diretoria do SETCERGS para a gestão 2025-2026

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Evento de boas-vindas à nova gestão será realizado no dia 12 de março, às 19h59, na sede do SETCERGS em Porto Alegre Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Rio Grande do Sul (SETCERGS) ocorrerá no dia ço, às 19h59, na sede da entidade, localizada na Avenida São Pedro, 1420, em Porto Alegre. A solenidade marcará o início da gestão 2025-2026 e contará com a presença de autoridades, empresários do setor e associados.

A diretoria foi eleita por chapa única, com o empresário Delmar Albarello, da Troca Logística, assumindo o cargo de presidente. A gestão teve início oficialmente em 1º de janeiro de 2025, e Albarello será o responsável por liderar o sindicato nos próximos dois anos, representando as empresas do setor de transportes e logística do Rio Grande do Sul.

A diretoria do SETCERGS é composta por Delmar Albarello (Troca Logística), presidente; Marcelo Dinon (Dinon Transportes), vice-presidente; Rodrigo Michelon (Rodocell Transportes e Logística), superintendente de Operações de Transporte e Logística; Eduardo Richter (Transportadora Transvr), superintendente Institucional; Leandro Bortoncello (Transportadora Transmiro), superintendente de Gestão e ESG; Gustavo Bernardini (Edini Transportes), superintendente de Comunicação e Marketing; e Andressa Scapini (Scala Transportes e Administração), superintendente de Relações de Trabalho.

Cada convidado poderá contribuir com 1kg de alimento não perecível que será doado pelo Núcleo de Ação Social (NAS) do SETCERGS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/nova-diretoria-do-setcergs-para-a-gestao-2025-2026/

Cerimônia marca apresentação da nova diretoria do SETCERGS para a gestão 2025-2026

2025-03-05