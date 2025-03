Acontece UniSuper celebra a força feminina com quase 60% de mulheres em sua equipe

7 de março de 2025

Com 1.024 colaboradores, sendo 597 mulheres (58% do total de funcionários), a empresa destaca a liderança feminina em diversas áreas.

No mês de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o UniSuper celebra a força feminina, que tem sido fundamental para trajetória de sucesso da marca.

Com 1.024 colaboradores, sendo 597 mulheres (58% do total de funcionários), a empresa destaca a liderança feminina em diversas áreas, especialmente nos setores de gestão.

As colaboradoras do UniSuper atuam em posições estratégicas, com 75 profissionais ocupando cargos de gerência e coordenação, representando 43% do total de líderes da empresa. Elas se destacam em setores como gestão de lojas, açougue, administração, frente de caixa, padaria, rotisseria e logística, evidenciando a competência, organização e liderança que marcam o dia a dia da operação da rede nas 21 lojas próprias e 13 unidades licenciadas em nove cidades do Rio Grande do Sul.

Um dos setores onde a presença feminina tem crescido de forma significativa é o açougue, historicamente dominado por homens. Cada vez mais mulheres estão conquistando seu espaço, enfrentando desafios e superando expectativas.

À frente do açougue da loja Brasil, em Porto Alegre, Josiele Pereira compartilha o dia a dia do atendimento ao público: “Esse setor sempre exigiu muito, mas é inspirador ver como as mulheres têm se destacado. Eu abracei essa oportunidade e, hoje, comando minha equipe com a dedicação e a competência necessárias para qualquer posição de liderança”, destaca.

A gerente geral do supermercado Harmonia, em Canoas, Carina Quadros Ferreira, ressalta a satisfação de fazer parte da rede.

“No UniSuper, somos impulsionadas a crescer, liderar e fazer a diferença diariamente. O compromisso de cada uma de nós é essencial para o sucesso da empresa”, ressalta.

A presença feminina no UniSuper segue em expansão, mostrando o impacto das mulheres no crescimento econômico da organização. No varejo, as mulheres têm provado que competência e liderança são indispensáveis para o sucesso do setor.

