Acontece CIEE-RS divulga resultado das audições para curso de teatro gratuito em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de março de 2025

Foram preenchidas as 20 vagas oferecidas; as aulas começam no dia 11 de março Foto: Divulgação/CIEE-RS Candidatos devem ter ao menos 16 anos e inscrição no CadÚnico. (Foto: Divulgação/Ciee-RS) Foto: Divulgação/CIEE-RS

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-RS) concluiu as audições para a seleção dos participantes do curso de teatro gratuito em Porto Alegre. Mais de 200 inscritos participaram das audições em busca de uma das 20 vagas disponíveis. As aulas ão início no dia ço, sob a direção do espetáculo Adolescer, de Vanja Cá Michel. (A lista dos selecionados pode ser conferida ao final do texto).

O curso tem o propósito de fortalecer o setor das artes cênicas, estimulando a criatividade e o desenvolvimento de diversas habilidades entre os aprovados. O coordenador do Centro de Eventos e Teatro do CIEE-RS, Paulo Beccon, destaca a diversidade do processo seletivo: “Tivemos 225 inscritos, de todas as idades, dos 16 aos 50 e poucos anos. Também contamos com a participação de pessoas com deficiência, o que reforça que as artes cênicas e o próprio CIEE-RS são acessíveis. Aqui, temos limitações, mas também oportunidades”, afirma.

Para além, Beccon ressalta o cará inovador da iniciativa, que fortalece o envolvimento do CIEE-RS no cenário cultural. “O teatro é um meio de transformação! Quem consome cultura desenvolve uma nova visão de mundo, com uma percepção mais ampla do cotidiano. Poder proporcionar essa experiência aos nossos novos alunos, que estudarão com Vanja Cá Michel, é sensacional”, avalia.

Confira a lista dos aprovados:

1. Tiago Charão Ávila

2. Lorenzo Culau Pires

3. Graco Fadenelli Vieira

4. Mell Nathallie Vieira de Silva

5. Jade da Silva Jacobs

6. Wellington Matheus Barros França

7. Melissa Ribeiro de Oliveira

8. Rafaela Velho de Oliveira

9. Rafaela Krieger de Aguiar

10. Simone Silva de Almeida

11. Pietra Bantouani Ferreira

12. Rayssa Cadret Machado

13. João Vitor Fontoura da Rosa

14. Gabriela Oliveira Batista Curivali

15. Alisson Espíndola de Conceição

16. Adrius Leite Todeschini

17. Filipe Torres Carriconde

18. Pietra Giovanna do Nascimento

19. Mônica Corleta Brasil

20. Lyanara Dias da Silva

